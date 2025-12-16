Αστέρας Aktor: «Την αμέριστη συμπαράστασή μας στον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη για την απώλεια της μητέρας του»

Ο Αστέρας Aktor εξέδωσε ανακοίνωση για να συμπαρασταθεί στον πρόεδρο της λίγκας Βαγγέλη Μαρινάκη για τον χαμό της μητέρας του.

Στο πλευρό του προέδρου της Stoiximan Superleague και ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη θέλησε να σταθεί ο Αστέρας Aktor εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του στις δύσκολες ώρες που περνάει.

Ο πρόεδρος της λίγκας έχασε το απόγευμα της Δευτέρας (15/12) την αγαπημένη του μητέρα, Ειρήνη και η οικογένειά του κι εκείνος περνάνε δύσκολες ώρες μετά την απώλεια αυτή.

Η ανάρτηση του Αστέρας Aktor

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στον Πρόεδρο της Stoiximan Super League και Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Ευάγγελο Μαρινάκη για την απώλεια της μητέρας του.

Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια και τους οικείους».