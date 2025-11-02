Ο Κρις Κόουλμαν συμπεριέλαβε όλους τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Τρίπολης στην αποστολή του αγώνα με τον ΟΦΗ (3/11, 17:00).

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League (3/11, 17:00). Στο πλαίσιο της συσπείρωσης της ομάδας με στόχο το πρώτο τρίποντο της σεζόν ο Κρις Κόουλμαν συμπεριέλαβε στην αποστολή όλους τους ποδοσφαιριστές του.

Ο Ουαλός τεχνικός των Αρκάδων θα ανακοινώσει την 23αδα λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Αξιοσημείωτο πως κανείς παίκτης των Κιτρινομπλέ δεν βρίσκεται στο ποιονολόγιο της Λίγκας.

Θυμίζουμε πως με βάση την αφαίρεση βαθμών που εφαρμόστηκε (προς το παρόν) στον ΟΦΗ για την υπόθεση Παπάζογλου οι δυο ομάδες πριν τον αγώνα τους στην Τρίπολη είναι στην τελευταία θέση, έχοντας τρεις βαθμούς, με τους Κρητικούς βέβαια να έχουν και ματς λιγότερο, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.