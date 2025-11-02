Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΑΕΚ - Παναιτωλικός, το Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ και οι «μάχες» στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Πλούσιο σε ποδοσφαιρική δράση το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (2/11), με την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League να συνεχίζεται.
Στις 17:30, η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Λεβαδειακό, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 1. Ακολουθεί στις 19:30 η εκτός έδρας δοκιμασία του ΠΑΟΚ στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό (Novasports Prime), ενώ το μενού κλείνει στις 21:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να περιμένει τον Παναιτωλικό (Cosmote Sport 1).
Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί την Μπόρνμουθ (18:30, Novasports Premier League) και η Γουέστ Χαμ τη Νιουκάστλ (16:00, Novasports Premier League). Από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, ξεχωρίζει το ντέρμπι της Μίλαν με τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα (21:45, Cosmote Sport 2), ενώ και η Μπαρτσελόνα ψάχνει επιστροφή στις νίκες, υποδεχόμενη την Έλτσε (19:30, Novasports 1).
Στο μπάσκετ, η 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL συνεχίζεται, με τον Ολυμπιακό να περιμένει στο ΣΕΦ τον Ηρακλή (13:00, EΡΤ 2) και τη Μύκονο στις 16:00 να παίζει εντός με το Μαρούσι (ΕΡΤ 2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Ολυμπιακός - Ηρακλής (13:00, ΕΡΤ2)
- Ελλάς Βερόνα - Ίντερ (13:30, Cosmote Sport 1)
- Μύκονος - Μαρούσι (16:00, ΕΡΤ2)
- Σέλτικ - Ρέιντζερς (16:00, Cosmote Sport 3)
- Γουέστ Χαμ - Νιουκάστλ (16:00, Novasports Premier League)
- ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός (17:30, Cosmote Sport 1)
- Μάντσεστερ Σίτι - Μπόρνμουθ (18:30, Novasports Premier League)
- Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ (19:30, Novasports Prime)
- Μπαρτσελόνα - Έλτσε (19:30, Novasports 1)
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (19:45, ΕΡΤ 2)
- ΑΕΚ - Παναιτωλικός (21:00, Cosmote Sport 1)
- Μίλαν - Ρόμα (21:45, Cosmote Sport 2)
