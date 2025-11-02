Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τα παιχνίδια της Stoximan Super League και των υπολοίπων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Πλούσιο σε ποδοσφαιρική δράση το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (2/11), με την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League να συνεχίζεται.

Στις 17:30, η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Λεβαδειακό, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 1. Ακολουθεί στις 19:30 η εκτός έδρας δοκιμασία του ΠΑΟΚ στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό (Novasports Prime), ενώ το μενού κλείνει στις 21:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να περιμένει τον Παναιτωλικό (Cosmote Sport 1).

Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί την Μπόρνμουθ (18:30, Novasports Premier League) και η Γουέστ Χαμ τη Νιουκάστλ (16:00, Novasports Premier League). Από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, ξεχωρίζει το ντέρμπι της Μίλαν με τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα (21:45, Cosmote Sport 2), ενώ και η Μπαρτσελόνα ψάχνει επιστροφή στις νίκες, υποδεχόμενη την Έλτσε (19:30, Novasports 1).

Στο μπάσκετ, η 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL συνεχίζεται, με τον Ολυμπιακό να περιμένει στο ΣΕΦ τον Ηρακλή (13:00, EΡΤ 2) και τη Μύκονο στις 16:00 να παίζει εντός με το Μαρούσι (ΕΡΤ 2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας