Χιμένεθ: «Αξίζαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, είμαστε ανταγωνιστικοί παρά τα προβλήματα»
Ο τεχνικός του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ θεωρεί πως η ομάδα του δεν άξιζε την ήττα από τον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας ότι οι «κίτρινοι» είναι ανταγωνιστικοί παρά τις απουσίες.
Όσα είπε ο Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του Αρη με 2-1 από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο:
«Ο Αρης άξιζε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, μία ομάδα που ήξερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της, σε αντίθεση με εμάς. Θα μείνω στο ότι παρά τα πολλά προβλήματα, είμαστε ανταγωνιστικοί».
@Photo credits: INTIME
