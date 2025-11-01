Μεντιλίμπαρ: «Μπήκαμε πιο δυναμικά στο δεύτερο μέρος, ευτυχώς αντέξαμε με παίκτη λιγότερο»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη νίκη επί του Άρη στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του εμφανίστηκε βελτιωμένη στο δεύτερο μέρος και κατάφερε να ανταποκριθεί με παίκτη λιγότερο.

Μιλώντας στην Cosmote TV μετά τη νίκη επί του Αρη στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέφερε:

«Στο πρώτο μέρος είχαμε την υπεροχή, χωρίς επικίνδυνες ευκαιρίες να σκοράρουμε. Δεν ήταν ευχάριστο. Στο δεύτερο μπήκαμε πιο δυναμικά, ήρθαν τα γκολ. Μείναμε με παίκτη λιγότερο, αλλά ευτυχώς αντέξαμε», υπογράμμισε, ενώ αναφορικά με το ματς που ακολουθεί για το Champions League με την Αϊντχόφεν πρόσθεσε:

«Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό. Θέλουμε να δούμε πως θα ξεκουραστούν οι παίκτες. Τρέξανε πολύ σήμερα. Εγώ επέμενα ότι το ματς με τον Άρη ήταν σημαντικό. Πρέπει να κάνουμε αποκατάσταση και μετά θα σκεφτούμε το ευρωπαϊκό παιχνίδι».