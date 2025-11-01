Ο Πανσερραϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ την Κυριακή με τον Κριστιάνο Μπάτσι να μην υπολογίζει διάφορους ποδοσφαιριστές του.

Ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ, με τον Κριστιάνο Μπάτσι να έχει αρκετές απουσίες.

Οι Λύρατζης, Ντε Μάρκο, Λιάσος, Ρουμιάντσεβ, Νούνελι είναι τιμωρημένοι. Ο Καρέλης αντιμετώπισε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση και έμεινε εκτός, ενώ τραυματίες παραμένουν οι Λεό, Γκαλβάν και Αρμουγκόμ που συνεχίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα.

Η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Παπαδημητρίου, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Φέλτες, Κάλινιν, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Μπρούκς, Μασκανάκης, Σοφιανός, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Μάρας, Γκριν.