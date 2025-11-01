Η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται την Κυριακή (17:30) τον Λεβαδειακό με τον Στέλιο Μαλεζά να έχει και πάλι στην διάθεσή του τους Πέρες, Ατανάσοφ, Ουάρντα και Κοσονού.

Μεγάλο παιχνίδι για την ΑΕΛ Novibet την Κυριακή (17:30) με τους Θεσσαλούς να θέλουν απέναντι στον Λεβαδειακό να πάρουν την δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα και πρώτη μέσα στην έδρα τους. Το Σάββατο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία και στην συνέχεια ο Στέλιος Μαλεζάς έκανε γνωστή την αποστολή.

Εκτός έμειναν οι τραυματίας, Δεληγιαννίδης και Βενετικίδης, ενώ στον αντίποδα επέστρεψαν οι Πέρες, Ατανάσοφ, Ουάρντα και Κοσονού. Αναλυτικά την αποστολή της ΑΕΛ αποτελούν οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος, Αντράντα, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Γιούσης, Παυλής, Πασάς, Μούργος, Φαϊζάλ, Ουάρντα, Βινιάτο και Γκαράτε.