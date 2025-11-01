Παναθηναϊκός: «Ώθηση στην ομάδα, προστασία στην έδρα μας»

Με επίσημη ανακοίνωση, ο Παναθηναϊκός καλεί τους οπαδούς του να έχουν την πρέπουσα συμπεριφορά στις κερκίδες, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν τιμωρία που θα μπορούσε να στερήσει από την ομάδα τη δυναμική ενός γεμάτου «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με στόχο τη νίκη απέναντι στον Βόλο. Η ομάδα με επίσημη ανακοίωση καλεί τους φιλάθλους της να δώσουν το «παρών», προσφέροντας ώθηση στους παίκτες με τη φωνή και τον παλμό τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σήμερα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Παναθηναϊκός θα έχει στο πλευρό του χιλιάδες φίλους της ομάδας. Το Τριφύλλι, πέρα από το σημαντικό βαθμολογικά σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Βόλο, έχει μπροστά του δύο συνεχόμενα εντός έδρας ντέρμπι στο πρωτάθλημα και θα έχει ανάγκη κι εκεί μία κατάμεστη Λεωφόρο που θα φέρει την ομάδα μας πιο κοντά στη νίκη.

Επομένως απόψε στο Πανθεσσαλικό πρέπει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή περιφρούρηση της κερκίδας όπου θα φιλοξενηθούν χιλιάδες φίλαθλοί μας. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται την ώθηση που θα δώσει η φωνή και η βροντερή παρουσία των φίλων μας. Παράλληλα θα πρέπει η συμπεριφορά όλων να είναι η πρέπουσα, προκειμένου να αποφευχθεί τιμωρία που δύναται να στερήσει από την ομάδα τη δυναμική του γεμάτου «Απόστολος Νικολαΐδης». Κανένα αντικείμενο, καμία κροτίδα, μόνο φωνή και παλμός!».