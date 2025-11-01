Ο μοναδικός παίκτης που φαίνεται πως θα κρατήσει στην ενδεκάδα ο Ράφα Μπενίτεθ από το ματς με τον Ατρόμητο κι εκείνος που διεκδικεί να γίνει ο δεύτερος.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα στον Βόλο την ομώνυμη ομάδα (18:00-Cosmote Sport 2) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με στόχο κάνει το 3/3 με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του.

Οι «πράσινοι» θα έχουν στο πλευρό τους τον κόσμο τους, αφού ζήτησαν και πήραν 7 χιλ. εισιτήρια από την ομάδα της Μαγνησίας για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι Βολιώτες δεν αναμένονται να είναι εύκολος αντίπαλος, αφού ξεκούρασαν τους περισσότερους βασικούς παίκτες τους μεσοβδόμαδα με τον Ολυμπιακό ενώ πηγαίνουν αρκετά καλά φέτος.

Το «τριφύλλι» πάει στο ματς αυτό έχοντας έξι απουσίες, αφού ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορούσε να υπολογίζει στους Ντέσερς, Μπόκο, Πελίστρι, Μπακασέτα, Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες.

Η «κολώνα» Τσιριβέγια και ο Ταμπόρδα που διεκδικεί να κάνει την έκπληξη

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει και πάλι σαρωτικές αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα με τον Ατρόμητο για το Κύπελλο που έδωσε η ομάδα του μεσοβδόμαδα εξαιτίας του ευρύ ροτέισον που είχε κάνει σ' αυτόν.

Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να αλλάξει σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές της βασικής ενδεκάδας πέραν του Πέδρο Τσιριβέγια ενώ υπάρχει κι ένας ακόμη που διεκδικεί τις πιθανότητές του για να παραμείνει σ' αυτήν.

Κάτω από την εστία θα επιστρέψει ο Ντραγκόφσκι ενώ στο κέντρο της άμυνας μπροστά θα βρίσκονται οι Τουμπά και Ίνγκασον, μιας και το σχήμα θα αλλάξει και πάλι σε 4-2-3-1 από το 3-5-2 που εφαρμόστηκε μεσοβδόμαδα. Στα άκρα της άμυνας θα παίξουν οι Κώτσιρας και Κυριακόπουλος, που ξεκουράστηκαν κι εκείνοι μεσοβδόμαδα.

Στην μεσαία γραμμή ο Πέδρο Τσιριβέγια θα κρατήσει την θέση του, αφού, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο 65χρονος προπονητής, είναι ο παίκτης που έχει καλύτερη συνεννόηση αυτή τη στιγμή λόγω γλώσσας και γι' αυτό αποδίδει καλύτερα απ' όλους στην θέση του αυτά που θέλει. Δίπλα του θα πάρει θέση ο Τσέριν ενώ για την θέση μπροστά τους έχει προβάδισμα ο Τζούρισιτς, ωστόσο φαίνεται πως δυνατά διεκδικεί την θέση και ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος, αν συμβεί αυτό, θα παίξει για πρώτη φορά βασικός σε συνεχόμενα ματς με την πράσινη φανέλα και τρίτη συνολικά.

Στα άκρα της επίθεσης ο Τετέ θα επανέλθει στα δεξιά και ο Ζαρουρί στα αριστερά ενώ στην κορυφή της θα παίξει ο Σφιντέρσκι.