Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Θα βρεθεί η λύση για ΟΑΚΑ ώστε να το χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός»
Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους Galacticos by Interwetten σχετικά με την ανακαίνιση στο «Γ.Καραϊσκάκης» και τις εναλλακτικές λύσεις που θα κληθεί να βρει ο Ολυμπιακός σε περίπτωση που αυτή επιβεβαιωθεί.
Όπως σημείωσε ο ίδιος, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο το αν θα γίνει ανακαίνιση στο γήπεδο του Φαλήρου, αλλά είναι μία σοβαρή πιθανότητα εν όψει της νέας σεζόν. Σε αυτή την περίπτωση θα καταστεί αναγκαία η χρήση του ΟΑΚΑ, κάτι το οποίο θα επιτευχθεί είτε δικαστικά είτε με κάποιον άλλον τρόπο.
Τέλος, ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε ότι ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα μέσω της δικαστικής οδού προκειμένου να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία.
Δείτε το απόσπασμα από τους Galacticos by Interwetten
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.