Ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε στους Galacticos by Interwetten ότι θα χρησιμοποιηθεί το ΟΑΚΑ από τον Ολυμπιακό.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους Galacticos by Interwetten σχετικά με την ανακαίνιση στο «Γ.Καραϊσκάκης» και τις εναλλακτικές λύσεις που θα κληθεί να βρει ο Ολυμπιακός σε περίπτωση που αυτή επιβεβαιωθεί.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο το αν θα γίνει ανακαίνιση στο γήπεδο του Φαλήρου, αλλά είναι μία σοβαρή πιθανότητα εν όψει της νέας σεζόν. Σε αυτή την περίπτωση θα καταστεί αναγκαία η χρήση του ΟΑΚΑ, κάτι το οποίο θα επιτευχθεί είτε δικαστικά είτε με κάποιον άλλον τρόπο.

Τέλος, ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε ότι ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα μέσω της δικαστικής οδού προκειμένου να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία.