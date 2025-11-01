Stoiximan Super League 1: Έναρξη στην 9η αγωνιστική, σε πρώτο πλάνο το Ολυμπιακός - Άρης
Έχοντας στο σύνολο 3 αγώνες στον προγραμματισμό της συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο η πρώτη τη τάξει κατηγορία. Για την 9η αγωνιστική ως προς το Σάββατο κυριαρχούν από πλευράς ενδιαφέροντος το Ολυμπιακός - Άρης και το Βόλος - Παναθηναϊκός, που προηγείται χρονικά του αγώνα του Καραϊσκάκη. Την Κυριακή θα έχει άλλα 3 παιχνίδια και τη Δευτέρα κλείνει το αγωνιστικό... μενού με το Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ.
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1
Σάββατο 01 Νοεμβρίου
18.00: Βόλος - Παναθηναϊκός (COSMOTE SPORTS TV 2)
19.30: Ατρόμητος - Κηφισιά (NS PRIME)
20.00: Ολυμπιακός - Άρης (COSMOTE SPORTS TV 1)
Κυριακή 02 Νοεμβρίου
17.30: ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός (COSMOTE SPORTS TV 1)
19.30: Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ (NS PRIME)
21.00: ΑΕΚ - Παναιτωλικός (COSMOTE SPORTS TV 1)
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου
17.00: Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ (NS PRIME)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.