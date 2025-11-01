Το Σάββατο ξεκινά η 9η αγωνιστική της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1 όπου ξεχωρίζει και χρονικά αλλά και γενικά το Ολυμπιακός - Άρης.

Έχοντας στο σύνολο 3 αγώνες στον προγραμματισμό της συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο η πρώτη τη τάξει κατηγορία. Για την 9η αγωνιστική ως προς το Σάββατο κυριαρχούν από πλευράς ενδιαφέροντος το Ολυμπιακός - Άρης και το Βόλος - Παναθηναϊκός, που προηγείται χρονικά του αγώνα του Καραϊσκάκη. Την Κυριακή θα έχει άλλα 3 παιχνίδια και τη Δευτέρα κλείνει το αγωνιστικό... μενού με το Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1

Σάββατο 01 Νοεμβρίου

18.00: Βόλος - Παναθηναϊκός (COSMOTE SPORTS TV 2)

19.30: Ατρόμητος - Κηφισιά (NS PRIME)

20.00: Ολυμπιακός - Άρης (COSMOTE SPORTS TV 1)

Κυριακή 02 Νοεμβρίου

17.30: ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός (COSMOTE SPORTS TV 1)

19.30: Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ (NS PRIME)

21.00: ΑΕΚ - Παναιτωλικός (COSMOTE SPORTS TV 1)

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου

17.00: Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ (NS PRIME)