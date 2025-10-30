Παναθηναϊκός για το γήπεδο στο Βοτανικό: «Αθήνα, είσαι έτοιμη»;

Ο Παναθηναϊκός μέσα από τα social media ρώτησε αν η Αθήνα είναι έτοιμη για το γήπεδο στο Βοτανικό που αρχίζει να παίρνει «σάρκα και οστά».

Ένα όνειρο των φίλων του Παναθηναϊκού είναι κοντά στο να πραγματοποιηθεί. Ο λόγος φυσικά για το γήπεδο της ομάδας στον Βοτανικό, με τις εργασίες να συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς. Η ΠΑΕ στάθηκε σε αυτές τις εργασίες και με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media στο οποίο υπήρχαν πλάνα με έναν γερανό με σημαία της ομάδας και φόντο την Ακρόπολη ρώτησε αν η Αθήνα είναι έτοιμη για ένα τόσο μεγάλο έργο.