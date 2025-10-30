Ο Φακούντο Πελίστρι έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού την Πέμπτη και ετοιμάζεται για το come back μετά από δυόμισι μήνες απουσίας.

Ήταν 28 Αυγούστου από το τελευταίο παιχνίδι που ο Φακούντο Πελίστρι φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο επαναληπτικός με την Σαμσουνσπόρ εκτός έδρας, στον οποίο το «τριφύλλι» εξασφάλισε την πρόκρισή του στη league phase του Εuropa League. Από τότε μέχρι και σήμερα ο Ουρουγουανός εξτρέμ είναι εκτός, έχοντας υποστεί υποτροπή σε μυϊκό τραυματισμό.

Στην προπόνηση της Πέμπτης, ο διεθνής άσος έβγαλε κομμάτι του προγράμματος και πλέον βρίσκεται στη τελική ευθεία της επιστροφής του.

Τι αναφέρει το πλάνο των ανθρώπων του συλλόγου;

Να μπει σε φουλ πρόγραμμα την Δευτέρα(3/11) και να προπονηθεί για πρώτη σε μια «γεμάτη» προπόνηση.

Από την στιγμή που όλα θα πάνε... δεξιά και ο Πελίστρι τεθεί στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ τότε ο Ισπανός τεχνικός θα είναι εκείνος που θα αποφασίσει πότε θα τον ρίξει και πάλι στη «μάχη». Υπενθυμίζουμε πως την επόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πέμπτη την Μάλμε και την Κυριακή τον ΠΑΟΚ.