ΑΕΚ: Ο Περέιρα προπονήθηκε κανονικά μετά από δυόμιση μήνες
Από τις αρχές της εβδομάδες ο Ρομπέρτο Περέιρα έχει επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων στην ΑΕΚ και τίθεται ξανά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.
Ο 34χρονος Αργεντινός χαφ είχε υποστεί έναν βαρύ μυϊκό τραυματισμό στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena, ο οποίος τον άφησε για καιρό εκτός δράσης. Συγκεκριμένα ο Περέιρα επιστρέφει μετά από ένα διάστημα δυόμιση μηνών, έχοντας προλάβει να πραγματοποιήσει μόλις τέσσερις εμφανίσεις στα καλοκαιρινά προκριματικά του Conference League.
Με την επιστροφή του Περέιρα ο Νίκολιτς σβήνει ένα όνομα από το απουσιολόγιό του, περιμένοντας τον Ζίνι να ξεπεράσει πλέον και αυτός τον βαρύ μυϊκό τραυματισμό που έχει υποστεί, με την επιστροφή του να αναμένεται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα, όπως έγινε γνωστό, εκτός για τέσσερις με έξι εβδομάδες θα μείνει ο Ελίασον, λόγω της επέμβασης στον μηνίσκο, κάτι που σημαίνει ότι η επιστροφή του Σουηδού εξτρέμ αναμένεται μέσα στον Δεκέμβριο.
Ο Γιόβιτς πρόκειται να επιστρέψει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας μετά τα αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε, ενώ μένει να φανεί και η κατάσταση του Μουκουντί, ο οποίος ακολουθούσε συντηρητικό πρόγραμμα το τελευταίο διάστημα.
