Ο Νίκλας Ελίασον υποβλήθηκε στην επέμβαση στον μηνίσκο που θα τον αφήσει εκτός από τέσσερις ως έξι εβδομάδες. Ευχάριστα τα νέα για τον Λούκα Γιόβιτς μετά τη μαγνητική, με την επιστροφή του στις προπονήσεις να αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Όπως αναμενόταν ο Νίκλας Ελίασον υποβλήθηκε στην επέμβαση καθαρισμού στον μηνίσκο, ο οποίος αναμένεται σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις να τον αφήσει εκτός των υποχρεώσεων της ΑΕΚ για τις επόμενες τέσσερις με έξι εβδομάδες.

Εκτός από το θέμα που αντιμετώπιζε στον μηνίσκο, του αφαιρέθηκαν και υλικά που είχαν τοποθετηθεί στην σοβαρή επέμβαση που είχε κάνει μετά το κάταγμα περόνης που είχε υποστεί στην Τρίπολη προ τριετίας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το διάστημα της απουσίας του ενδέχεται να διαρκέσει λίγο παραπάνω και να πάει στις τέσσερις με έξι εβδομάδες μέχρι τον Δεκέμβριο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να επιστρέψει και νωρίτερα.

Από εκεί και πέρα όσον αφορά τον Λούκα Γιόβιτς, για τον οποίο υπήρχε αγωνία, ο Σέρβος επιθετικός υποβλήθηκε σήμερα σε μαγνητική για τις ενοχλήσεις που είχε και τα νέα ήταν ευχάριστα καθώς όλα δείχνουν πως γλίτωσε τα χειρότερα.

Όπως προέκυψε από τις εξετάσεις, ο Γιόβιτς αναμένεται να χάσει την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, αλλά ο στόχος είναι να επιστρέψει στις προπονήσεις στις αρχές της εβδομάδας που έρχεται και να είναι διαθέσιμος για τα ματς με Σάμροκ Ρόβερς και ΟΦΗ πριν τη διακοπή.