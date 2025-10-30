Η πεντάρα του Ολυμπιακού επί του Βόλου για το Κυπελλο, καθώς και η ήττα των Πειραιωτών από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Φάληρο...τάλιρο!» με τον Ολυμπιακό να επικρατεί άνετα 5-0 του Βόλου.

Livesport: «Καπετάν Βασίλης!» Σπανούλης, νίκησε ξανά τον Ολυμπιακό, «Winner με νιάτα!» ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι.

Φως των σπορ: «Ρόμαν η επιστροφή» με δυο γκολ, «Δεν έφτανε ο Ντόρσεϊ...» για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Πύραυλοι εδάφους...αέρος από τον Ρόμαν» στην πεντάρα του «Καραϊσκάκης».

Ώρα των σπορ: «Μόνο αυτός!» ο Δημήτρης Καλοκσάμης έσωσε την ΑΕΚ στην Ηλιούπολη.