Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (30/10) στο Gazzetta
Sportday: «Φάληρο...τάλιρο!» με τον Ολυμπιακό να επικρατεί άνετα 5-0 του Βόλου.
Livesport: «Καπετάν Βασίλης!» Σπανούλης, νίκησε ξανά τον Ολυμπιακό, «Winner με νιάτα!» ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι.
Φως των σπορ: «Ρόμαν η επιστροφή» με δυο γκολ, «Δεν έφτανε ο Ντόρσεϊ...» για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Πύραυλοι εδάφους...αέρος από τον Ρόμαν» στην πεντάρα του «Καραϊσκάκης».
Ώρα των σπορ: «Μόνο αυτός!» ο Δημήτρης Καλοκσάμης έσωσε την ΑΕΚ στην Ηλιούπολη.
