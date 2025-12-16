Ολυμπιακός: Το story του Καμπελά εν μέσω των φημών ότι πάει στην Ναντ

Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι ενώ θεραπεία έκανε ο Κυριακόπουλος. Απόντες λόγω ίωσης ήταν οι Τσέριν, Τουμπά.

bet365

Την ώρα που τα δημοσιεύματα για την μεταγραφή του στην Ναντ δίνουν και παίρνουν, ο Ρεμί Καμπελά έκανε ένα αινιγματικό στόρι.

Το πρωί της Τρίτης (15/12) ξεκίνησε μία έντονη φημολογία από την Γαλλία για συμφωνία μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ναντ αναφορικά με την μετακίνηση του Ρεμί Καμπελά.

Ο 35χρονος Γάλλος επιθετικός μέσος δεν ήταν ικανοποιημένος με τον λιγοστό χρόνο συμμετοχής που είχε κι έτσι αναζήτησε μία νέα ομάδα προκειμένου να παίξει περισσότερο. Αυτή η λύση βρέθηκε με την Ναντ, με την οποία φαίνεται να έχει συμφωνηθεί εξάμηνος δανεισμός.

Ρόλο στο deal αυτό έχει παίξει και ο σύμβουλος στρατηγικής, Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην συγκεκριμένη ομάδα στο παρελθόν.

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός, μεταγραφές: Συμφωνία με Ναντ για τον δανεισμό του Καμπελά βλέπουν οι Γάλλοι
ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μέσα, λοιπόν, σ' όλη αυτή την κατάσταση ο Ρεμί Καμπελά έκανε ένα στόρι στο οποίο έβαλε μία φωτογραφία μ' έναν πολεμιστή, που πάνω έγραφε: «Χωρίς ρίσκο, καμία ιστορία».

 

α

@Photo credits: INTIME, ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα