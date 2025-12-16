Ολυμπιακός: Το story του Καμπελά εν μέσω των φημών ότι πάει στην Ναντ
Το πρωί της Τρίτης (15/12) ξεκίνησε μία έντονη φημολογία από την Γαλλία για συμφωνία μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ναντ αναφορικά με την μετακίνηση του Ρεμί Καμπελά.
Ο 35χρονος Γάλλος επιθετικός μέσος δεν ήταν ικανοποιημένος με τον λιγοστό χρόνο συμμετοχής που είχε κι έτσι αναζήτησε μία νέα ομάδα προκειμένου να παίξει περισσότερο. Αυτή η λύση βρέθηκε με την Ναντ, με την οποία φαίνεται να έχει συμφωνηθεί εξάμηνος δανεισμός.
Ρόλο στο deal αυτό έχει παίξει και ο σύμβουλος στρατηγικής, Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην συγκεκριμένη ομάδα στο παρελθόν.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός, μεταγραφές: Συμφωνία με Ναντ για τον δανεισμό του Καμπελά βλέπουν οι Γάλλοι
Μέσα, λοιπόν, σ' όλη αυτή την κατάσταση ο Ρεμί Καμπελά έκανε ένα στόρι στο οποίο έβαλε μία φωτογραφία μ' έναν πολεμιστή, που πάνω έγραφε: «Χωρίς ρίσκο, καμία ιστορία».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό: «Εγώ θέλω να μείνω εδώ» - Το ρεπορτάζ του Κ. Νικολακόπουλου για το «όχι» σε μυθική πρόταση από Σ. Αραβία
- Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ο Καρεμπέ τρέχει τις διαδικασίες για το deal του Καμπελά λένε οι Γάλλοι
- Galacticos LIVE by Interwetten: Ο Ελ Κααμπί απέρριψε μυθική πρόταση, ανανέωση Μάνταλου και ο Πινέδα