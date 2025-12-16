Την ώρα που τα δημοσιεύματα για την μεταγραφή του στην Ναντ δίνουν και παίρνουν, ο Ρεμί Καμπελά έκανε ένα αινιγματικό στόρι.

Το πρωί της Τρίτης (15/12) ξεκίνησε μία έντονη φημολογία από την Γαλλία για συμφωνία μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ναντ αναφορικά με την μετακίνηση του Ρεμί Καμπελά.

Ο 35χρονος Γάλλος επιθετικός μέσος δεν ήταν ικανοποιημένος με τον λιγοστό χρόνο συμμετοχής που είχε κι έτσι αναζήτησε μία νέα ομάδα προκειμένου να παίξει περισσότερο. Αυτή η λύση βρέθηκε με την Ναντ, με την οποία φαίνεται να έχει συμφωνηθεί εξάμηνος δανεισμός.

Ρόλο στο deal αυτό έχει παίξει και ο σύμβουλος στρατηγικής, Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην συγκεκριμένη ομάδα στο παρελθόν.

Μέσα, λοιπόν, σ' όλη αυτή την κατάσταση ο Ρεμί Καμπελά έκανε ένα στόρι στο οποίο έβαλε μία φωτογραφία μ' έναν πολεμιστή, που πάνω έγραφε: «Χωρίς ρίσκο, καμία ιστορία».