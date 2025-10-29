ΠΑΟΚ: Πένθος στον Δικέφαλο, πέθανε ιδρυτικό μέλος της Θ4
Θλίψη στον ΠΑΟΚ για τον θάνατο του Κώστα Νάκιου, ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Θ4.
Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ: «Ο Σ.Φ. ΠΑΟΚ ΘΥΡΑ 4 αποχαιρετά σήμερα με βαθιά λύπη ένα από τα ιδρυτικά του μέλη, τον πρώτο πρόεδρο του Συνδέσμου μετά την ίδρυσή του το 1976.
Ο Κώστας Νάκιου θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας χαμογελαστός, ντόμπρος και αγνός, ένα πραγματικό παράδειγμα προς μίμηση για της γενιές που έρχονται.
Κώστα, καλό ταξίδι στην ΠΑΟΚτσήδικη αιωνιότητα».
