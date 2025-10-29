Ένα από τα ιδρυτικά μέλη της θ4 των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, ο Κώστας Νάκιου έφυγε από τη ζωή.

Θλίψη στον ΠΑΟΚ για τον θάνατο του Κώστα Νάκιου, ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Θ4.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ: «Ο Σ.Φ. ΠΑΟΚ ΘΥΡΑ 4 αποχαιρετά σήμερα με βαθιά λύπη ένα από τα ιδρυτικά του μέλη, τον πρώτο πρόεδρο του Συνδέσμου μετά την ίδρυσή του το 1976.

Ο Κώστας Νάκιου θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας χαμογελαστός, ντόμπρος και αγνός, ένα πραγματικό παράδειγμα προς μίμηση για της γενιές που έρχονται.

Κώστα, καλό ταξίδι στην ΠΑΟΚτσήδικη αιωνιότητα».