Ο Γερμανός Ντάνιελ Σίμπερτ σφυρίζει το Ολυμπιακός - Άρης

Η ΚΕΔ έκανε γνωστά τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν στην 9η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Άρη να έχει τον Γερμανό Ντάνιελ Σίμπερτ.

Γερμανική σφυρίχτρα στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Άρη στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, καθώς η ΚΕΔ έκανε γνωστούς τους ορισμούς.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός Ντάνιελ Σίμπερτ θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης για το μεγάλο ραντεβού της αγωνιστικής και πρόκειται για μία επιλογή από την elite και έχει σφυρίξει τόσο τον Παναθηναϊκό με τη Σαχτάρ φέτος όσο και τα ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Άρης-ΑΕΚ.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Γιαν Ζέιντελ και Ράφαελ Φόλτιν, 4ος ορίστηκε ο Βεργέτης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται Μπέντζαμιν Κόρτους και Κουμπαράκης.

Αναλυτικά:

Βόλος-Παναθηναϊκός: Διαιτητής: Παπαπέτρου, Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου, 4ος: Γιουματζίδης, VAR: Κουκούλας, Τσακαλίδης

Ατρόμητος-Κηφισιά: Διαιτητής: Ευαγγέλου, Βοηθοί: Νικολακάκης, Χριστοδούλου, 4ος: Ανδρικόπουλος, VAR: Ζαμπάλας, Μόσχου

Ολυμπιακός-Άρης: Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ, Βοηθοί: Γιαν Ζέιντελ, Ράφαελ Φόλτιν, 4ος: Βεργέτης, VAR: Μπέντζαμιν Κόρτους, Κουμπαράκης.

ΑΕΛ-Λεβαδειακός: Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Τσολακίδης, Παγουρτζής, 4ος: Κόκκινος, VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπάλας

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ: Διαιτητής: Τζήλος, Βοηθοί: Στεφανής, Βαλιώτης, 4ος: Τσιάρας, VAR: Τσακαλίδης, Ματσούκας

ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Διαιτητής: Παπαδόπουλος, Βοηθοί: Δημητριάδης, Κομισοπούλου, 4ος: Ντάουλας, VAR: Ευαγγέλου, Αντωνίου

Αστέρας AKTOR – ΟΦΗ: Διαιτητής: Πολυχρόνης, Βοηθοί: Κωστάρας, Μπαλιάκας, 4ος: Ανδριανός, VAR: Τσακαλίδης, Κατοίκος