Ο Μάρτιν Φρίντεκ ξεδίπλωσε το κουβάρι των εντυπώσεών του από το ελληνικό Πρωτάθλημα, αναφέρθηκε επίσης στον αριθμό των προπονητών με τους οποίους συνεργάστηκε στον Άρη.

Ο Τσέχος ποδοσφαιριστής παραχώρησε διαδικτυακή συνέντευξη στη χώρα του και μίλησε αρχικά για τα όσα του είχε πει ο Γιάκουμπ Μπράμπετς, όταν αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, αλλά και για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο. «Όταν ήρθα, μου έκανε εντύπωση η απαγόρευση παρουσίας οπαδών των φιλοξενούμενων ομάδων στα ντέρμπι. Είχαμε παίξει με τον Ολυμπιακό στην έδρα μας και κερδίσαμε με γκολ στο τέλος κι έγινε χαμός στο γήπεδο. Πήγαμε σε εκείνο του Ολυμπιακού, πετύχαμε γκολ και υπήρχε απόλυτη σιγή. Αν έπεφτε βελόνα θα την άκουγες. Πραγματικά περίεργες καταστάσεις για ντέρμπι. Συνολικά η ατμόσφαιρα πάντως δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία. Είναι τόσο φανατικοί, τόσο τρελοί. Όταν ήρθα, ο Μπράμπετς μου είχε πει ότι αυτό που θα ζούσα, δεν το είχα ζήσει πουθενά. Στην αρχή, όταν είδα το γήπεδο από έξω δεν μου έκανε καλή εντύπωση γιατί μου φάνηκε παλιό. Όταν μπήκα μέσα, τελείως διαφορετική εικόνα. Από μέσα είναι πανέμορφο και περιποιημένο. Οι κερκίδες είναι κοντά στον αγωνιστικό χώρο, οπότε δημιουργείται καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερα στα ντέρμπι. Οπότε… υποχρεωτικά τρέχεις, νιώθεις μια ανατριχίλα όταν φωνάζουν όλοι. Είναι υπέροχοι. Πιο παλιά ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα, όταν επέτρεπαν πυροτεχνήματα γιατί τώρα απαγορεύεται. Έχουμε μια φωτογραφία στο γυμναστήριο από παλαιότερο ματς και καθόμαστε και την χαζεύουμε».

Σχετικά με τον αριθμό των προπονητών (Άκης Μάντζιος, Μαρίνος Ουζουνίδης, Μανόλο Χιμένεθ) με τους οποίους συνεργάστηκε και πιο συγκεκριμένα για τον Ισπανό προπονητή απάντησε ότι… «μιλάει στα ισπανικά, αλλά έχουμε ανθρώπους που μας μεταφράζουν. Όσο για το αν είναι αυστηρός; Είναι νορμάλ. Γενικά πάντως, είχα τρεις προπονητές μέσα σε αυτόν τον χρόνο, οπότε νομίζω ότι είναι αρκετά».

Σε ερώτηση για τον μεγάλο αριθμό των ξένων παικτών, ο Φρίντεκ στάθηκε περισσότερο στην ποιότητα αυτών. «Πέρσι στην ομάδα ήταν κυρίως Ισπανοί που βρίσκονταν εδώ. Φέτος τα πράγματα άλλαξαν λίγο. Δεν είναι τόσοι πολλοί όσο πέρσι. Έχουμε πολλά παιδιά που έχουν περάσει από την Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα ή από κάποιες άλλες μεγάλες ακαδημίες της Ισπανίας. Πέρσι μάλιστα είχαμε εδώ τον Μάρτιν Μοντόγια που κατέκτησε το Champions League με την Μπαρτσελόνα. Επίσης, ο επιθετικός μας, ο Λόρεν Μορόν, βγήκε δύο φορές πρώτος σκόρερ μας στο πρωτάθλημα. Παίζει εξαιρετικά μέσα στην περιοχή κι όχι μόνο. Είναι ο μεγαλύτερος ‘δολοφόνος’ που έχω δει στην καριέρα μου. Επίσης μπορεί να κρατήσει με άνεση την μπάλα. Μου αρέσει πολύ ως ποδοσφαιριστής. Είναι φανταστικός. Ακόμη, μέχρι πέρσι είχαμε στην ομάδα έναν ακόμη Ισπανό, τον Μάνου Γκαρσία. Τώρα είναι στις ΗΠΑ. Είχε περάσει και από την Μάντσεστερ Σίτι. Γενικά τα παιδιά εδώ έχουν πολλή ποιότητα».

Σε ερώτηση για τις επιδόσεις του αλλά και τις αντίστοιχες της ομάδας είπε ότι… «ανεξάρτητα με το ποιον έχουμε αντίπαλο προτιμάω να μη κρατάω πολύ την μπάλα. Έχω να αντιμετωπίσω κυρίως ψηλούς παίκτες. Πέρυσι, απέναντι στις ομάδες που τερμάτισαν πιο πάνω από εμάς, κάναμε καλά παιχνίδια. Αυτά τα ματς μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Είχαμε όμως άλλους αγώνες που χάσαμε βαθμούς, απέναντι σε ομάδες, θεωρητικά χαμηλότερης δυναμικότητας. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο κίνητρο ή αν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο, αλλά είχαμε πρόβλημα να χειριστούμε τέτοια παιχνίδια».

