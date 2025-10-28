Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet θα ξεκουράσει ορισμένους βασικούς και δεν τους πήρε στην αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΛ Novibet με ανεβασμένη την ψυχολογία μετά την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα επί του Πανσερραϊκού, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Στέλιος Μαλεζάς, ωστόσο, θα δώσει ανάσες σε ορισμένους βασικούς κι έτσι δεν τους συμπεριέλαβε στην αποστολή για το ματς της Τούμπας, αφού ακολουθεί και σημαντική αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό εντός έδρα για την Stoiximan Super League.

Στην αποστολή, λοιπόν, δεν βρίσκονται οι Ουάρντα, Ατανάσοφ, Μούργος, Κοσονού, Πέρες, Δεληγιαννίδης. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΛ Novibet έπαιξε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, πάλεψε το παιχνίδι και ηττήθηκε 1-0 με γκολ του Ντεσπόντοφ στο 47.

Αναλυτικά η αποστολή και όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/10) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Κυπέλλου με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Γήπεδο της Τούμπας για την 3η Αγωνιστική της Betsson League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (29/10, 21:30).

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Στέλιος Μαλεζάς είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Στάικος, Σουρλής, Αντράντα, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Δημηνίκος, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Φαϊζάλ, Βινιάτο και Γκαράτε».