Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό με αφορμή τη νίκη του επί της ΑΕΚ.

Το πρώτο που πρέπει να κάνεις σε ένα ντέρμπι αν θέλεις να το πάρεις είναι να είσαι πιο μαχητικός και πιο αποφασιστικός. Κι ο Ολυμπιακός ήταν.

Η στατιστική λέει ότι οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ κέρδισαν 107 μονομαχίες κι εκείνοι του Νίκολιτς 64-μιλάμε για τεράστια διαφορά που έδειξε και το πόσο παθιασμένοι για το τρίποντο ήταν οι «ερυθρόλευκοι», έχοντας νωπή ακόμη την ήττα τους στην Τούμπα, όπου στο τελευταίο 30λεπτο είχαν πέσει αμαχητί απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ, που ήταν καμικάζι με το που έγινε το 1-1.

Προφανώς στον Ολυμπιακό πήραν το μάθημα τους από εκείνο το ματς και κατάλαβαν πολύ καλά ότι τα ντέρμπι δεν τα κερδίζεις απλά παίζοντας καλά. Χρειάζεται τσαγανό και δυναμισμός, στοιχεία που τότε είχαν λείψει, με συνέπεια την ανατροπή και το 0-1 να γίνεται 2-1, κάτι που έχει επηρεάσει καταλυτικά αυτή την στιγμή την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Διότι, αν οι πρωταθλητές κρατούσαν το υπέρ τους έως το 62ο λεπτό 0-1, τώρα η βαθμολογία θα ήταν Ολυμπιακός 22, ΠΑΟΚ 17, ΑΕΚ 16 και όλοι θα έλεγαν ότι ο τίτλος έχει κριθεί φέτος από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου…

Για τον Ολυμπιακό ήταν μεγάλο λάθος εκείνο το παιχνίδι και τώρα το πληρώνει, καθώς είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας, έστω στον πόντο από τον ΠΑΟΚ, στον οποίο τη συγκεκριμένη βραδιά έδωσε μπουκάλι οξυγόνο και τον κράτησε ζωντανό, ενώ όλοι ξέρουμε ότι στο ποδόσφαιρο όταν μπορείς να σκοτώσεις τον αντίπαλο σου, τον σκοτώνεις. Αν δεν το κάνεις θα τον βρεις μπροστά σου. Όπως τον βρίσκει τώρα ο Ολυμπιακός, που αυτή την στιγμή θα ήταν άνετος κι ωραίος στην κορυφή, μακράν των άλλων.

Ήταν ένα παιχνίδι που πιθανότατα έκανε και τον Μεντιλίμπαρ να σκεφτεί κάπως αλλιώς. Για παράδειγμα είδαμε ότι με την ΑΕΚ εξάντλησε και τις πέντε αλλαγές του, ξεκινώντας από το 62ο λεπτό και καταλήγοντας στο 83ο λεπτό-στην Τούμπα είχε κάνει τις τρεις, την πρώτη στο 71’ και την τρίτη στο 85’. Μία άλλη διαχείριση, στο συγκεκριμένο κομμάτι, για τα δύο ντέρμπι, στα οποία ο Ολυμπιακός στο μεν δεν είχε τον Ρέτσο (και τους Ρόντινεϊ, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ), ενώ στο άλλο δεν είχε τους Ορτέγκα, Ζέλσον (κι ουσιαστικά τον Τσικίνιο).

Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε πιο έτοιμος ψυχικά για μία μάχη 90 λεπτών κόντρα στην ΑΕΚ, σε σχέση με τη μάχη 62 λεπτών κόντρα στον ΠΑΟΚ, με τον παράγοντα έδρα να παίζει κι αυτός το ρόλο του, καθότι άλλο είναι να παίζεις στο σπίτι σου κι άλλο να παίζεις στο σπίτι του άλλου. Πιο έτοιμη ήταν, όμως, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ και για επιμέρους λεπτομέρειες του αγώνα. Όπως το κομμάτι των στατικών φάσεων.

Μόλις μία εβδομάδα πριν είχαμε δει την ΑΕΚ να απειλεί επανειλημμένως τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια από κόρνερ και φάουλ. Στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός ήταν καλά οργανωμένος και δεν άφησε στην κυριολεξία ποτέ την ΑΕΚ να γίνει επικίνδυνη στα «στημένα», με πρωταγωνιστές τον Ρέτσο και τον Πιρόλα, που καθάρισαν με το κεφάλι μάνι μάνι τρία από αυτά.

Ο Ιταλός ήταν κυρίαρχος γενικά στο ψηλό παιχνίδι, έκοψε, μπλόκαρε σουτ, ήταν όπως λέμε εκεί, έστω χωρίς να είναι διακριθείς, όπως ήταν ο Ρέτσος!

Άσχετο: Μετά τον Μπριχ, που ατυχώς και για το…ελληνικό ποδόσφαιρο (αφού ερχόταν συχνά και σφύριζε εδώ) σταμάτησε πια τη διαιτησία, ο πιο αξιόπιστος Γερμανός ρέφερι που βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο Στίλερ. Χωρίς να μοιάζει όπως λέμε καμιά «διαιτητάρα», αποφεύγει τα σοβαρά λάθη και δεν επηρεάζει αποτελέσματα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που είχε ο Ολυμπιακός ήταν οι αλληλοκαλύψεις. Πάντα υπήρχε ένας παίκτης του να σπεύσει να καλύψει το λάθος του συμπαίκτη του. Όταν λ.χ. ο Μπρούνο στα πρώτα λεπτά ήταν…αλλού, διόρθωσαν δύο λάθη του ο Γκαρθία με τον Πιρόλα. Κι ο ίδιος ο Μπρούνο διόρθωσε ένα ακόμη! Όπως κι ο Ρέτσος διόρθωσε μία δική του πάσα με ρίσκο προς τον Κοστίνια, που ήταν αναπόφευκτο να χάσει την μπάλα.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν καταλυτικός στο παιχνίδι της ομάδας, κι όχι για πρώτη φορά. Αυτός έκοψε τις περισσότερες σέντρες στην περιοχή του Τζολάκη, πήρε κεφαλιές, κέρδισε μάχες, ήταν ψύχραιμος, αλλά και προώθησε αρκετές φορές την μπάλα. Μία από αυτές, ήταν στη σέντρα του Κοστίνια και τη χαμένη ευκαιρία του Ελ Κααμπί με κεφαλιά. Μόνο που εξακολουθεί να έχει το εύκολο λάθος, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Πραγματικά είναι σαν να μην μπορεί να το σταματήσει.

Ήταν σπουδαία η προϋπόθεση ευκαιρίας της ΑΕΚ στο 10’, άσχετα αν οι Μάνταλος και Γιόβιτς δεν συνεννοήθηκαν σωστά-ο Σέρβος θα έβγαινε τετ α τετ με τον τζολάκη. Μία φάση που ξεκίνησε από άλλη μία πάσα με ρίσκο του Ρέτσου, ο οποίος σε μία άλλη στιγμή μετά, ενώ βγήκε και νίκησε κατά κράτος τον Κοϊτά στα πλάγια, αντί να διώξει την μπάλα μακριά, πήγε κι έκανε μία πασούλα πάνω σε αντίπαλο, ανανεώνοντας την επίθεση της ΑΕΚ.

Όταν καταλάβει κάποια στιγμή ο Παναγιώτης πόσο αδικεί τον εαυτό του με το να ρισκάρει κι όχι να διώχνει πιο μακριά και άμεσα, θα ανέβει ένα ακόμη επίπεδο.

