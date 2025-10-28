Υποχρέωση να αλλάξει προσέγγιση και αγωνιστική σκέψη!

Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στα δυο ντέρμπι της ΑΕΚ με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό επί Νίκολιτς και καταγράφει τα συμπεράσματά του και όσα πρέπει να αλλάξει...

Αναμενόμενα έπειτα από ένα ακόμη ντέρμπι στο οποίο γνώρισε την ήττα η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς και μάλιστα με ένα τρόπο μάλλον κοινό, δηλαδή δίχως να καταφέρει να βγάλει στο χορτάρι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, να προκύπτει και μεγάλη συζήτηση, αυτό δα έλειπε να περνάει έτσι σα να μη τρέχει τίποτα, δεν θα μιλούσαμε για την ΑΕΚ... Από εκεί κι έπειτα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πράγματι δεν προκύπτει τεράστια ζημιά για την Ένωση και δεν υπάρχει λόγος να προκληθεί ισοπέδωση και πλήρης απαξίωση επειδή γνώρισε την ήττα σε δυο ντέρμπι. Αυτό που απόλυτα δικαιολογημένα ενοχλεί είναι ο τρόπος με τον οποίο ήρθαν αυτές απο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, είτε κοινώς ο Δικέφαλος έπαιξε εντός είτε εκτός έδρας, αφού ο κοινός παρανομαστής ήταν πως είδαμε μία ομάδα που έμοιαζε (μπορεί να είναι και λανθασμένο το δικό μας συμπέρασμα) να έχει φόβο και σίγουρα δεν είχε σχέδιο αντίδρασης... Πλέον έχουμε εικόνα από δυο ντέρμπι που τα αντιμετώπισαν με τον ίδιο αγωνιστικό τρόπο οι "κιτρινόμαυροι" και άρα ουσιαστικά συμπεράσματα.

Σε κανένα από τα δυο συγκεκριμένα ματς δεν υπήρξε κάτι στο χορτάρι από τη στιγμή που η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ το οποίο να φανέρωνε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο για να προκληθεί αντίδραση και ας μην έρθει τελικά το αποτέλεσμα... Επαναλαμβάνω πρόκειται για κάτι το οποίο συναντήσαμε και στα δυο παιχνίδια με ανταγωνιστές και αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται να προσπεράσεις δίχως να το αναδείξεις και να το σχολιάσεις. Πρόκειται για δυο 90λεπτα τα οποία μας δείχνουν μια φιλοσοφία αντιμετώπισης τέτοιου είδους αγώνων από τον Μάρκο Νίκολιτς η οποία έως τώρα είναι σίγουρα αναποτελεσματική και δεν αρέσει (αν όχι σε όλους) στη συντριπτική πλειοψηφία των φίλων της Ένωσης! Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να το αλλάξει, να το αναγνωρίσει για αρχή, γιατί κάτι τέτοιο δεν φάνηκε από τις δηλώσεις του μετά τα ντέρμπι κάτι το οποίο είναι περισσότερο ανησυχητικό για μένα, αλλά και να μπορέσει να επιχειρήσει να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό.

Δεν είναι λανθασμένη προσέγγιση, εννοώ δεν είναι ποδοσφαιρικά ανώμαλη, το έχει κάνει και στο παρελθόν με άλλους προπονητές η ΑΕΚ να παίζει με επιδίωξη να ακυρώσει το παιχνίδι του αντιπάλου και να χτυπήσει με τις ποδοσφαιρικές αρετές των παικτών που είχε τότε στο δυναμικό της. Όπως με Σάντος τη δεύτερη θητεία του, ή με Χιμένεθ, αλλά δεν έχει σημασία να αραδιάσουμε ονόματα, απλά αυτό που έκανε τη διαφορά είναι πως η Ένωση σε κάποιες από εκείνες τις αναμετρήσεις είχε πλάνο για το πώς θα αξιοποιήσει και επιθετικά το παθητικό παιχνίδι της και δεν θα απειληθεί από τον αντίπαλο (ειδικά στις στατικές φάσεις). Σε αυτά τα δυο ντέρμπι έχουμε μια κοινή προσέγγιση και αγωνιστική σκέψη από τον Σέρβο τεχνικό η οποία κατέληξε με άσχημα αποτελέσματα και το κυριότερο με κάκιστη εικόνα - απόδοση!

Τι σημαίνει αυτό; Πολύ απλά ότι πρέπει να το εμπεδώσει και να αλλάξει προσέγγιση και αγωνιστική σκέψη! Διότι πολύ απλά δεν του βγαίνει και δεν ταιριάζει στην ΑΕΚ και στα χαρακτηριστικά των παικτών που επιλέγει να ξεκινάει ενώ έχει αποφασίσει να δώσει την μπάλα στον αντίπαλο: στ' αλήθεια πώς το επιλέγεις αυτό και δεν προτιμάς να έχεις γνήσιο εξάρι στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα, ειδικά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, να κάνεις προσφορά ολη τη μεσαία γραμμή στον αντίπαλο προπονητή, προσωπικά δεν μπορώ να το καταλάβω και να το εξηγήσω (με τον Ολυμπιακό δεν χρειάστηκε διότι έπαιζε με δυο εξάρια και δεν υπήρξε πρόβλημα) Δεν υπάρχει δικαιολογία και πλεον καμία ουσία στην επιβεβαιωμένα λανθασμένη απόφαση του Νίκολιτς να κόψει εντελώς από την αγωνιστική εξίσωση τον Γιόνσον και παρ' όλα αυτά σε δυο ντέρμπι να επιβάλλει να παίξουν οι ποδοσφαιριστές του πίσω από την μπάλα! Αυτό δεν γίνεται να δικαιολογηθεί ποδοσφαιρικά σε ΚΑΜΙΑ των περιπτώσεων.

Επιβάλλεται λοιπόν με το δικό μου το φτωχό μυαλό, εκτός από την αλλαγή σε προσέγγιση και αγωνιστική σκέψη στα ντέρμπι, να αναθεωρήσει ο Νίκολιτς και να το κάνει... χθες, με παίκτες που θα τον βοηθούσαν ουσιαστικά όλο αυτό το διάστημα και ειδικά με τον Δανό μέσο (κάτι για το οποίο και η διοίκηση θα έπρεπε να το αξιώσει και κουβεντιάσει μαζί του μιας και πρόκειται για σημαντικό παίκτη με σούπερ ετήσια αμοιβή). Επίσης χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή στις δηλώσεις γιατί ήταν τουλάχιστον (να το θέσω κομψά) άστοχες, τόσο για τον Γενάρη που είναι μακριά και δεν κάνει καλό στα αποδυτήρια όπως αντιλαμβάνεται και πεντάχρονο, όσο και για τα περί φρεσκάδας και παικτών (αφού δεν το επιδίωξε και ο ίδιος να το κάνει και να φρεσκάρει την ομάδα).

*Το εξαντλήσαμε το θέμα εκτιμώ, αναδείξαμε όσα έπρεπε, η κριτική θαρρώ έγινε σωστά και με ουσία και πρέπει να επιτρέψουμε να πάμε παρακάτω και δη η ομάδα. Δεν ήρθε η καταστροφή και πρέπει να συνεχίσει να πάρει όλα τα ματς από τώρα έως τη διακοπή η ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη!