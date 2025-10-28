Ο Λάζαρος Ρότα παίζει ασταμάτητα από το ξεκίνημα της σεζόν στη δεξιά πλευρά της ΑΕΚ και παρά τα συνεχόμενα ματς δείχνει... βιονικός και ανταποκρίνεται ικανοποιητικά, όπως αποτυπώνεται και στα στατιστικά στο Wyscout.

Ο Λάζαρος Ρότα σηκώνει μόνος του το βάρος στο δεξί άκρο της άμυνας της ΑΕΚ από το ξεκίνημα της σεζόν. Κάτι που θα συνεχίσει να γίνεται τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο καθώς ως back up επιλογή υπάρχει ο Μόουζες Οντουμπάτζο, ο οποίος όπως αποδεικνύεται δεν αποτελεί μια λύση εμπιστοσύνης για τον Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό έχει ως συνέπεια ο 28χρονος δεξιός μπακ της ΑΕΚ να παίζει ασταμάτητα στη δεξιά πλευρά χωρίς να παίρνει... ρεπό, πλην των δύο ματς του Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα ο Ρότα από τα 18 παιχνίδια που έχει δώσει η ΑΕΚ ως τώρα σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη, έχει αγωνιστεί στα 16. Και στα 16 ήταν βασικός, βγαίνοντας αλλαγή μόλις δύο φορές. Μία στην πρεμιέρα με τον Πανσερραϊκό όταν είχε αντικατασταθεί στο 83' και άλλη μια στο πρόσφατο παιχνίδι με την Αμπερντίν όταν έγινε αλλαγή στο 76'. Σε όλα τα άλλα 14 ματς έχει παίξει από την αρχή ως το τέλος. Μιλώντας με αριθμούς, έχει αγωνιστεί στα 1449 από το σύνολο των 1470 λεπτών που μπορούσε!

Ο Ρότα τα πήγε ικανοποιητικά στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Παρότι η εικόνα της ΑΕΚ συνολικά ήταν προβληματική, ο Έλληνας διεθνής μπακ περιόρισε τον Ποντένσε στην πλευρά του καθώς ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού πέρα από μια φάση δεν μπόρεσε να φανεί αρκετά απειλητικός. Γενικότερα ο «βιονικός» Ρότα από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι τώρα έχει συνέπεια στις σταθερές εμφανίσεις του.

Οι φετινοί μέσοι όροι του Ρότα στο Wyscout

Σύμφωνα με την πλατφόρμα του Wyscout, ο Ρότα φέτος στο αμυντικό κομμάτι έχει μέσο όρο 64% κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες, με 4,48 κλεψίματα, 8,78 ανακτήσεις μπάλας και 50% κερδισμένες διεκδικήσεις σε δεύτερες μπάλες.

Στο επιθετικό κομμάτι έχει δώσει μια ασίστ στο παιχνίδι με την Αμπερντίν στο γκολ του Κοϊτά, με τη φάση μάλιστα να ξεκινάει από τα δικά του πόδια πριν την τελική πάσα για το δεύτερο κιτρινόμαυρο γκολ, έχοντας 56% επιτυχία στις ντρίμπλες, 50% επιτυχία στις σέντρες και 39,7% κερδισμένες επιθετικές μονομαχίες.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του στις μεταβιβάσεις, όπως προκύπτει από το Wyscout, έχει και εδώ πολύ ικανοποιητικά ποσοστά με συνολικά 87,1% επιτυχία στο passing game. Συγκεκριμένα ο Έλληνας διεθνής μπακ της ΑΕΚ έχει φέτος μέσο όρο 80% εύστοχες πάσες στο τελευταίο τρίτο, 66,7% ακρίβεια στις πάσες μέσα στην περιοχή του αντιπάλου, 78,2% εύστοχες προωθητικές μπαλιές και 50% επιτυχία στις βαθιές μεταβιβάσεις.

