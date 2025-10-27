Εκτός μένει για το επόμενο διάστημα ο Νίκλας Ελίασον καθώς ο Σουηδός εξτρέμ της ΑΕΚ θα προχωρήσει σε καθαρισμό στο γόνατο.

Τον Νίκλας Ελίασον θα χάσει για το επόμενο διάστημα η ΑΕΚ έπειτα από το πρόβλημα που αποκόμισε ο Σουηδός εξτρέμ από παιχνίδι με την Αμπερντίν και του στέρησε τη συμμετοχή από το χθεσινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Το πρόβλημα του Ελίασον ήταν στο γόνατο και μετά από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, αποφασίστηκε πως είναι σκόπιμο να υποβληθεί σε έναν ήπιο καθαρισμό στο γόνατο.

Έπειτα από τον καθαρισμό στον οποίο θα υποβληθεί, ο Ελίασον θα ακολουθήσει τη συνηθισμένη αποθεραπεία και επανένταξη. Το δεδομένο είναι πως ο Μάρκο Νίκολιτς θα τον στερηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τη δεδομένη στιγμή, ο Σουηδός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ πιθανότατα θα μείνει εκτός μέχρι την επιστροφή από την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου για τις Εθνικές ομάδες, ωστόσο αυτό θα φανεί στο διάστημα της αποθεραπείας του και από το πως θα κυλήσει αυτή.