Χωρίς καλά καλά να ιδρώσει

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για το ματ του Μεντιλίμπαρ, την πρωτιά του ΠΑΟΚ, το γούρικο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ και την κατάρα της παρέλασης.

Την 8η αγωνιστική ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα το ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ κράτησε την πρώτη θέση κάνοντας περίπατο με τον Βόλο, ο Ράφα Μπενίτεθ συνέδεσε το ντεμπούτο του στον ΠΑΟ με μια νίκη και αποχαιρετήσαμε δυο ακόμα προπονητές, τον Ράσταβατς που έφυγε από τον ΟΦΗ και τον Μπάτσι που απολύθηκε απο τον Πανσερραϊκό. Για τους δυο ισχύει το γνωστό «δεν πρόλαβαν να κάνουν παρέλαση», η παρέλαση είναι στην ποδοσφαιρική μας αργό πάντα αυτή της 28ης Οκτωβρίου. Αλλά στην Ελλάδα δεν προλαβαίνουν να κάνουν παρέλαση και αντικαταστάτες αυτών που ξεκίνησαν: δεν είναι παράξενο.

Ακολουθούν μερικές παρατηρήσεις για τα σημαντικά της αγωνιστικής.

Όταν ο Μεντιλίμπαρ κοουτσάρει

Το να παίζεις αγώνα πρωταθλήματος μετά από ματς του Champions League δεν είναι απλό, αλλά όσο κι αν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ισχυρίζεται πως το πρωτάθλημα θα κριθεί και φέτος στα play off, για τον Ολυμπιακό τρίτο σερί ντέρμπι δίχως νίκη θα ήταν μεγάλο πρόβλημα. Εχω μια θεωρία που βασίζεται σε όσα από τον Βάσκο έχουμε δει: τις πιο πολλές φορές που εμφανίζει μια ενδεκάδα απρόβλεπτη, ο Ολυμπιακός παίρνει το ματς. Το έκανε πέρυσι στα παιχνίδια που εμφάνισε δεξί εξτρέμ τον Ροντινέι, «δεκάρι – κρυφό – φορ» τον Μπάμπη Κωστούλα, αριστερό μπακ τον Πιρόλα κτλ. Όταν αυτό συμβαίνει, σημαίνει πως ο κόουτς του Ολυμπιακού έχει σκεφτεί πολύ και έχει προετοιμάσει καλά το ματς αποφεύγοντας την πεπατημένη. Χθες ο Ολυμπιακός είχε απουσίες. Ο Μπρούνο πήρε τη θέση του Ορτέγκα υποχρεωτικά. Αλλά ούτε ο Καμπελά, ούτε ο Ταρέμι ήταν δεδομένο πως θα ξεκινήσουν. Επίσης παρά τα προβλήματα του Τσικίνιο δεν ήταν βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός σε ένα δύσκολο και κομβικό ματς θα έπαιζε κάτι σαν 4-4-2 με τους Ταρέμι και Ελ Καμπί στην επίθεση.

Οι παρεμβάσεις αυτές του Μεντιλίμπαρ του έδωσαν το ματς: η νίκη κόντρα στην ΑΕΚ είναι η πρώτη φετινή με την σφραγίδα του. Ο Ταρέμι είναι ο «παίκτης κλειδί». Η παρουσία του στην ενδεκάδα δικαιολογεί αυτή τη φορά τις αρκετές σέντρες και τις συνεχείς πλαγιοκοπήσεις: από μια τέτοια προσπάθεια του Κοστίνια και μια δική του κεφαλιά έρχεται το πέναλτι για χέρι του Βίντα με το οποίο ο Ελ Καμπί κάνει το 1-0 στο μισάωρο. Εχει προηγηθεί μια καταπληκτική του πάσα στον Ελ Καμπί νωρίς στο ματς – ο Στρακόσια σταματά τον μόνιμο σκόρερ του Ολυμπιακού. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η, χωρίς τελικές προσπάθειες, ΑΕΚ έχει κερδίσει μέτρα, ο Μεντιλίμπαρ κρατά τον Ιρανό στο γήπεδο, μολονότι το ματς φωνάζει πως ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα χαφ: ο Ταρέμι του δίνει στο 68΄το 2-0 μετά από ένα καλοχτυπημένο φάουλ του Ποντένσε και διάβασμα της ζώνης στα στημένα που παίζει η ΑΕΚ. Αλλά και ο Καμπελά που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε: κι αυτός και ο Ποντένσε με τις συγκλίσεις τους δίνουν την δυνατότητα στον Ολυμπιακό να έχει ένα «δεκάρι» που κατά τα άλλα λείπει από το αρχικό σχήμα. Το δικό του τρέξιμο δεν επιτρέπει να στοιχίσουν οι πολλές κακές πάσες του Γκαρθία που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν βρίσκει συμπαίκτη!

Ο Ολυμπιακός κέρδισε το ντέρμπι διαδικαστικά και χάρη στο πλάνο του: κανείς παίκτης του δεν έχει σούπερ απόδοση. Ο Κοστίνια είναι ο καλύτερος, ο Ταρέμι αυτός που το κρίνει, οι στόπερ σταθεροί, ο Ποντένσε και ο Καμπελά τακτικά χρήσιμοι, ο Εσε έχει τρέξει αρκετά, ο Μπρούνο κάπως ανέβηκε στο β ημίχρονο μετά από ένα κάκιστο ξεκίνημα. Και οι αλλαγές βοήθησαν ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει καλή διαχείριση της μπάλας: μετά το 2-0 αυτό αρκούσε.

Η ένατη ήττα στην σειρά

Η ΑΕΚ είναι ένα μυστήριο. Η γενική της εμφάνιση ήταν σαν αυτή που έκανε κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά χειρότερη. Τα στόπερ της έχασαν τον Ταρέμι κυρίως, όσες φορές χρειάστηκε για να κριθεί το ματς. Ο Μάριν χάθηκε, ο Μάνταλος δεν έχει πλησιάσει την αντίπαλη περιοχή, ο Καλοσκάμης είχε όρεξη αλλά καμία τελική προσπάθεια. Πήγε στράφι το τρέξιμο του Πινέδα (που υποχρεώνεται να κάνει δουλειές που δεν φαίνονται) και του Λάζαρου Ρότα που προσπάθησε. Κυρίως όμως η ΑΕΚ δεν υπήρξε επιθετικά. Στο πρώτο ημίχρονο οι βαθιές μπαλιές στον Γιόβιτς επέτρεπαν στον Σέρβο να τρέξει τα στόπερ του Ολυμπιακού παίζοντας στο όριο του οφσάιντ, αλλά τελική προσπάθεια δεν βγήκε γιατί δεν υπήρξε παίκτης κοντά του να συνεργαστούν. Στο δεύτερο, όταν η ΑΕΚ ξεκίνησε κάπως πιο θαρραλέα, όλη της η παραγωγή είναι ένα σουτ του Γιόβιτς στο 54΄που φεύγει άουτ. Κι όταν ο Ταρέμι κάνει το 2-0 – και παρά τις πολλές αλλαγές του Νίκολιτς – η αντίδραση είναι ελάχιστη: δυο σουτ (ένα του Γκατσίνοβιτς κι ένα του Πήλιου) στις καθυστερήσεις μαρτυρούν απλά ότι ο Ολυμπιακός χαλάρωσε.

Η ΑΕΚ ήταν σαν να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε με τον ΠΑΟΚ έχοντας ξεχάσει το ματς της Πέμπτης. Ο Νίκολιτς είχε την παράξενη ιδέα να αλλάξει την επιθετική γραμμή (αλλά και την επιθετική συμπεριφορά γενικότερα) μιας ομάδας που κόντρα στην Αμπερντίν πέτυχε έξι γκολ! Ο Ελίασον πόνεσε, αλλά δεν φταίει η απουσία του για την συνολική ανυπαρξία της επίθεσης: φταίει ότι η προσέγγιση του κόουτς είχε να κάνει μόνο με το πώς η ομάδα του θα περιορίσει τον Ολυμπιακό και με τίποτα άλλο. Ο Καλοσκάμης επιλέχθηκε για να τρέξει και να βοηθήσει ανασταλτικά τους Μάνταλο και Μάριν. Ο Κοϊτά που με τις συγκλίσεις του διέλυσε την Αμπερντίν έπρεπε να κυνηγάει τον Κοστίνια – και δεν τον σταμάτησε κιόλας. Η ίδια η παρουσία του Γιόβιτς δείχνει πως ο Νίκολιτς ήθελε απλά η ομάδα με μεγάλες μπαλιές να σημαδεύει τον φορ της και τίποτα άλλο. Η ΑΕΚ συμπλήρωσε εννέα ντέρμπι στην σειρά με ήττες (πρέπει να είναι αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της…) αλλά το πλέον ανησυχητικό είναι ότι τα δυο εφετινά της τα έπαιξε χειρότερα από μερικά περσινά που έχασε.

Εύκολα και ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ κράτησε εύκολα την πρωτιά του δείχνοντας πόσο καλά είναι. Ο Λουτσέσκου άφησε εκτός αρχικής ενδεκάδας τους Κωνσταντέλια, Μπάμπα, Ζίφκοβιτς, Τσάλοφ, αλλά είχε πίσω τον Οζντόεφ (που βρήκε δυο γκολ) και είδε τον Γιακουμάκη να κάνει το καλύτερο παιχνίδι του – αυτός άνοιξε με γυριστό σουτ το σκορ στο 48΄βάζοντας και τέλος στην όποια αγωνία για το αποτέλεσμα που ποτέ δεν υπήρξε γιατί ο Βόλος ήταν επιθετικά ανύπαρκτος. Ο ΠΑΟΚ είναι καλά: του αρκεί ένα ημίχρονο για να κερδίσει, βρίσκει διαφορετικούς πρωταγωνιστές αλλά και πολλούς σκόρερ, όπως την χρονιά που κατέκτησε το τελευταίο του πρωτάθλημα. Εχει ένα ακόμα σχετικά εύκολο ματς μπροστά του (στις Σέρρες) και μετά θα κατεβεί να παίξει με τον ΠΑΟ στην Αθήνα. Στο ματς που λογικά θα δούμε και τον πρώτο Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ.

Γουρλής στο ντεμπούτο

Χθες ο Μπενίτεθ έφερε γούρι στον ΠΑΟ που κέρδισε με 2-0 τον Αστέρα με ένα πέναλτι του Σβιντέτρσκι στο 45΄(που είδε κι έδωσε το VAR) κι ένα αυτογκόλ του Τσίκο από ένα γέμισμα του Τσέριν σε στημένη φάση στο 67΄ ακριβώς την στιγμή που ο απογοητευτικός Αστέρας είχε αρχίσει κάπως να ψάχνει το γκολ έχοντας δυο τελικές του (πρώην) Εμμανουϊλίδη τον οποίο ο κόουτς Κόουλμαν ανεξήγητα έβγαλε από το γήπεδο. Ο Κόουλμαν γκρίνιαξε για την διαιτησία – ο Τζήλος όντως χάρισε μια κίτρινη που θα ήταν η δεύτερη στον Τσιριβέγια, αλλά το πρόβλημα του Αστέρα είναι ότι δεν μοιάζει να έχει αλλάξει προπονητή κι αυτό είναι κακό σημάδι. Οι προσεγγίσεις και οι αλλαγές του Μπενίτεθ ήταν λογικές – λογικά πχ διάλεξε τον Τζούρισιτς για την θέση του Μπακασέτα και λογικά επανέφερε τον Τσιριβέγια μπροστά από τα στόπερ. Τωρα ήρθε και έχει πολλή δουλειά.

Η δικαιολογία του Χιμένεθ

Δουλειά ψάχνουν ο Ράσταβατς και ο Μπάτσι. Ο πρώτος απολύθηκε δικαιολογημένα: ο ΟΦΗ του είναι χειρότερος από πέρυσι – η ήττα (1-3) από τον Ατρόμητο που παίζει καλύτερα εκτός έδρας ήταν σοκαριστική. Προφανώς το μισό άδειο Παγκρήτιο δεν είναι έδρα και για τον ΟΦΗ αυτό είναι πρόβλημα γιατί ήταν συνηθισμένος στην υποστήριξη του κόσμου του. Θα πάει εκεί όλα δείχνουν ο Χρήστος Κόντης. Στον Πανσερραϊκός άλλαξαν προπονητή απλώς γιατί πανικοβλήθηκαν. Ο Πανσερραϊκός ήταν καλούτσικος στην αρχή του ματς με την ΑΕΛ, αλλά χτυπήθηκε από μια τέλεια καταιγίδα: ο Μπακαλιάνης πέτυχε το γκολ της ζωής του για το 0-1 στο 37΄, ο Γουάρντα έκανε το 0-2 με κεφαλιά επτά λεπτά αργότερα και στο 45΄ ο Λυρατζης αποβλήθηκε! Ο Πανσεραϊκός απέκτησε 21 παίκτες το καλοκαίρι. Πως διάβολο να τους κάνει ομάδα ο Μπάτσι τόσο γρήγορα; Βλέπουμε άλλωστε πόσο δυσκολεύεται κι ο Αρης που το καλοκαίρι άλλαξε πολύ: με τον Λεβαδειακό προηγήθηκε με αυτογκόλ του Λιάγκα στο 10΄, χαλάρωσε όμως και δέχτηκε την ισοφάριση από τον Πεντρόζο στο 60΄. Στο τέλος έχασε τρεις μεγάλες ευκαιρίες: αν δεν σήκωνε το πόδι από το γκάζι θα είχε κερδίσει. Εντυπωσιακή η δικαιολογία του Χιμένεθ που τα είχε με τον αέρα, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι από το 45΄μέχρι το 60΄που πίεσε και ισοφάρισε ο Λεβαδειακός σταμάτησε να φυσάει!

Τέλος είχαμε και την ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Παναιτωλικό. Δεν είχαμε αυτή τη φορά σόου του Τετέι αλλά του διαιτητή Κατσικογιάννη που μπέρδεψε ακόμα και τις περιοχές όταν χρειάστηκε να υποδείξει πέναλτι στις καθυστερήσεις – πέναλτι που έπιασε ο Ραμίρεζ. Καλός ο Κατσικογιάννης ως σόουμαν, αλλά προτιμώ τον Τετέ