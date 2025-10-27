Δεν είχε πίστη, σχέδιο και φρεσκάδα!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για μια επικράτηση σβηστά του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ η οποία δεν πείθει στα ντέρμπι και δεν έχει αντίδραση όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ...

Αν υπάρχει κάτι περισσότερο εκνευριστικό από την ήττα (η οποία αρκεί για να στον προκαλέσει) από τον Ολυμπιακό για την ΑΕΚ, είναι ο τρόπος που αυτή ήρθε, με τους γηπεδούχους να επιβάλλονται σβηστά της Ένωσης και να παίρνουν ένα εύκολο τρίποντο. Εκτιμώ περισσότερο εύκολα και σβηστά επαναλαμβάνω από ότι θα το περίμεναν και εντός της "ερυθρόλευκης" ομάδας: κάτι που πρωτίστως οφείλει να ενοχλήσει αρκετά τον Μάρκο Νίκολιτς μιας και η εικόνα στο δεύτερο ντέρμπι επί των ημερών του στον "κιτρινόμαυρο" πάγκο είναι μάλλον χειρότερη από εκείνη στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Με την ομάδα του Λουτσέσκου η ΑΕΚ ήταν κακή και δίχως αντίδραση από το 0-2 και μετά, χθες στο Φάληρο ήταν ακίνδυνη και δίχως επιθετικό σχέδιο σε όλο το παιχνίδι και αυτό είναι μάλλον ανεπίτρεπτο, να σημειώσω δε ότι είναι και η πρώτη φορά που έχουμε κατά το ήμισυ άστοχες δηλώσεις από τον Σέρβο προπονητή (κάτι που θα αναφέρουμε παρακάτω).

Η ομάδα δεν έδειξε σε κανένα μέρος του αγώνα ότι πήγε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για να παίξει και να το κερδίσει, να το... κλέψει ίσως, να κυριαρχήσει και να επιβληθεί για να το νικήσει, ποτέ! Προσοχή δεν λέω ότι η ΑΕΚ μπορεί και πρέπει να πηγαίνει να παίζει τον Ολυμπιακό σαν τη γάτα με το ποντίκι, αν το υποστήριζα θα συνιστούσε μια... στιγμή παραφροσύνης, για να είμαστε σωστοί και να αναγνωρίζουμε τα βασικά δεδομένα. Ποια είναι αυτά; Ότι η Ένωση είναι μία νέα ομάδα με νέο προπονητή και αρκετά διαφορετική τακτική προσέγγιση και παίκτες στην 11αδα (είχε χθες 5 διαφορετικούς από πέρυσι και ο Ολυμπιακός είχε τρεις αν θυμάμαι σωστά ο ένας εκ των οποίων ο Ποντένσε πάνω στον οποίο τα πήγε εξαιρετικά ο Ρότα που ήταν εκ των κορυφαίων της ΑΕΚ στο "Καραϊσκάκης"). Εννοείται πως όλα αυτά παίζουν ρόλο και το ίδιο ίσχυε και με τον ΠΑΟΚ.

Ωστόσο η προσέγγιση ήταν επίσης αντίστοιχη και δεν έφερε τίποτα στην Ένωση. Η ομάδα του Νίκολιτς δεν είχε πίστη στο αποτέλεσμα, δεν είχε σίγουρα φρεσκάδα και λογικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως στερήθηκε ξανά συγκεκριμένου σχεδίου στο επιθετικό τρίτο της: δεν παρήγαγε και επί της ουσίας δεν απείλησε σε κανένα σημείο του αγώνα τον Ολυμπιακό, δεν αναφέρω τη σπουδαία φάση στο 90', διότι πολύ απλά είχε κριθεί ο νικητής! Πάνω σε αυτά πρέπει να εστιάσει ο Σέρβος τεχνικός και να δουλέψει με έμφαση όταν του δοθεί η δυνατότητα για να αλλάξει τη τύχη της ΑΕΚ στα μεγάλα ματς, μιας και έγραψε 9 σερί ήττες σε αυτά, ωστόσο τα δυο αφορούν τον τεχνικό που έχει πλέον στον πάγκο της και θα ήταν άδικο να τα... λουστεί όλα αυτός. Το είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις του και συμφωνώ για το επιθετικό προβληματικό παιχνίδι του Δικέφαλου και επίσης σωστά αναφέρθηκε στην απουσία φρεσκάδας που θα έφερνε και καλύτερες αποφάσεις στις προϋποθέσεις που (μόνο τέτοιες) είχε η ΑΕΚ στην επίθεση.

Από κει και πέρα είχε άστοχες τοποθετήσεις σχετικά με τα στατιστικά και τα νούμερα του ματς και λανθασμένη ανάγνωση. Δεν γίνεται και για την ακρίβεια απαγορεύεται να λες, σαν προπονητής στην Ένωση που θέλεις να πρωταγωνιστεί, τα παρακάτω: «Όπως είδαμε το ματς, αν εξαιρέσουμε το σκορ, δεν πήγε τόσο άσχημα για εμάς, είχαμε την κατοχή, κινηθήκαμε καλά, στα στατιστικά ήμασταν κοντά», είναι σα να ψάχνεις παρηγοριά στον ετοιμοθάνατο ένα πράγμα. Η ΑΕΚ στη μεγάλη εικόνα πήγε για να μη χάσει κατά κύριο λόγο στο Φάληρο και ηττήθηκε δίκαια από μια πιο έτοιμη και ικανή στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και στο επιθετικό κομμάτι ομάδα, η οποία είχε σχέδιο με δυο φορ να παίξει και να πάρει το ματς, ακριβώς με το τρόπο που το πήρε: έψαξε τον αέρα, τις σέντρες και τα στατικά χτυπήματα, για να εκμεταλλευτεί Ελ Καμπί και Ταρέμι, κάτι που πέτυχε με τον Ιρανό φορ να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Αντιθέτως οι "κιτρινόμαυροι" έβγαλαν μια σπουδαία φάση στο 90' με τον Γκατσίνοβιτς.

Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε μια κερδισμένη εναέρια μονομαχία από τις συνολικά 17 που προέκυψαν στο διάστημα το συγκεκριμένο στο ματς! Θαρρώ αυτό αρκεί για να καταλάβει κανείς που στόχευσε και πώς τα κατάφερε ο Ολυμπιακός. Αντιθέτως επαναλαμβάνω η Ένωση δεν είχε σχέδιο πώς να χτυπήσει τον αντίπαλο, είτε ως ενδεκάδα αρχική, είτε στη διάρκεια και ενώ προηγήθηκε ο αντίπαλος, είτε μετά τις αλλαγές. Πάλι όπως και με τον ΠΑΟΚ οι αλλαγές έγιναν αλλά κανείς δεν κατάλαβε τι έπαιζε η ΑΕΚ έπειτα από αυτές. Για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείς τον Πιερό για φορ με τον Νίκολιτς από πίσω του, θα θεωρούσε κανείς ότι η εντολή είναι να πάει στα άκρα η μπάλα, με στόχο τις σέντρες για να εκμεταλλευτεί το μπόι του διεθνούς φορ από την Αϊτή και όμως δεν έγινε ποτέ! Απαιτείται πολλή δουλειά ακόμη από τον Σέρβο προπονητή και τους ποδοσφαιριστές του, καλό θα είναι να συνεχίσει να παίρνει τα άλλα ματς στο πρωτάθλημα και στα επόμενα ντέρμπι που θα έρθουν και θα είναι πολλά, να το έχει διορθώσει. Διότι ακόμη μικρό το κακό και βαθμολογικά για τον Δικέφαλο (μιας και είναι -4 και -3 αντίστοιχα), αλλά αυτό γίνεται μεγάλο στο πώς (δεν) ανταποκρίνεται στα μεγάλα ματς...

*Δεν πήρε πράγματα τούτη τη φορά, όπως και με τον ΠΑΟΚ, από τις αλλαγές του...