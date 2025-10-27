Η νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Άλλη κλάση!» ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ.

Livesport: «Φονικό δίδυμο!» Ελ Καμπί και Ταρέμι, «El Profesor» Μπενίτεθ, ξεκίνησε με νίκη στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Φως των σπορ: «Άλλο επίπεδο ο Θρύλος, την εξαφάνισε» την ΑΕΚ στο «Καραϊσκάκης».

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Επέλαση!» βρόντηξαν τα κανόνια του Ολυμπιακού και εκτέλεσαν την ΑΕΚ.

Ώρα των σπορ: «Θέλει δουλειά και ενίσχυση» η ΑΕΚ.