Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (27/10) στο Gazzetta
Η νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Άλλη κλάση!» ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ.
Livesport: «Φονικό δίδυμο!» Ελ Καμπί και Ταρέμι, «El Profesor» Μπενίτεθ, ξεκίνησε με νίκη στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Φως των σπορ: «Άλλο επίπεδο ο Θρύλος, την εξαφάνισε» την ΑΕΚ στο «Καραϊσκάκης».
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Επέλαση!» βρόντηξαν τα κανόνια του Ολυμπιακού και εκτέλεσαν την ΑΕΚ.
Ώρα των σπορ: «Θέλει δουλειά και ενίσχυση» η ΑΕΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.