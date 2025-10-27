Ο Αφρικανός διεθνής σέντερ φορ του Ολυμπιακού αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ πήγε να αγκαλιάσει τον συμπαίκτη του και να τον συγχαρεί.

Χαρακτηριστικά στο βίντεο που ανέβασε ο Ολυμπιακός ο Ελ Καμπί φαίνεραι να πηγαίνει προς τον Ταρέμι. Του φωνάζει «MVP, MVP», τον αγκαλιάζει και τον συγχαίρει για την παρουσία του στο νικηφόρο παιχνίδι με αντίπαλο την ΑΕΚ και ενώ είναι η στιγμή που μόλις έχει τελειώσει ο αγώνας του Φαλήρου. Δείτε το βίντεο που δείχνει και το δέσιμο των 2 παικτών.