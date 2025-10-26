Ο Ιρανός στράικερ ήταν δικαίως το πρόσωπο ενός ντέρμπι με την ΑΕΚ που ο Ολυμπιακός το πήρε δικαιότατα και θα μπορούσε να είχε και άλλη έκταση στο σκορ. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Στέφαν Γιόβετιτς. Ο έμπειρος στράικερ της ιστορικής χρονιάς με την κατάκτηση του Conference από τον Ολυμπιακό που κατέγραψε 8 γκολ σε 34 αγώνες. Χρειάστηκε κάποιον χρόνο να πάρει τα πάνω του από αγωνιστικής πλευράς αλλά όταν αυτό συνέβη έκανε για τα καλά τη διαφορά ως ένας παίκτης που μπορούσε να προσφέρει σε διάφορους ρόλους στην επίθεση.

Στο πρόσωπο του Ταρέμι ο Μεντιλίμπαρ έχει βρει έναν νέο Γιόβεβιτς από το Ιράν. Που βέβαια έχει την εξής ειδοποιό διαφορά. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά και έχει δώσει δείγματα γραφής από το ξεκίνημά του, έχοντας 4 γκολ σε 8 αγώνες.

Στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στο φαληρικό γήπεδο ο διεθνής σέντερ φορ σε έναν 2ο ρόλο πίσω από τον Ελ Καμπί δεν στάθηκε απλώς στο ύψος του αλλά για τα δεδομένα του αγώνα έκανε ματσάρα και ήταν μέσα και στα 2 γκολ .

Το πρώτο με το 1-0 του Ελ Καμπί που κέρδισε το πέναλτι με το χέρι του Βίντα. Και το 2ο που... χτύπησε στον σωστό χρόνο μετά το φάουλ του Ποντένσε. Και όλα αυτά χωρίς να εκβιάσει προσπάθειες, χωρίς να είναι ατομιστής και δίχως να δείχνει πως θέλει χρόνο προσαρμογής σε ένα νέο περιβάλλον και σε μία νέα χώρα. Ο Μεχντί Ταρέμι θα παίξει όπου κληθεί και στις περισσότερες των περιπτώσων θα προσφέρει και ανάλογα.

Είναι παίκτης μεγάλων αγώνων και το δίχως άλλο έχει να δώσει πολλά και στη συνέχεια. Και επίσης είναι και επιθετικός που ξέρει πώς να βρει τον τρόπο να είναι πρωταγωνιστής χωρίς να είναι βασικός.

Ανώτερος σχεδόν από την αρχή και θα μπορούσε και να βάλει και 3ο γκολ

Εάν κάποια ομάδα είχε μία καλή δημιουργική και επιθετική εικόνα στο πρώτο 45λεπτο του αγώνα αυτός ήταν ο Ολυμπιακός. Έφτιαξε τις καλές στιγμές του και είχε δύο πολύ καλές φάσεις, μία με τον Ελ Καμπί και μία με τον Ποντένσε. Συνολικά ήταν ανώτερος της ΑΕΚ - παρά τα λάθη του μέσα στον αγώνα, λάθη και του άξονα αλλά και των ακραίων - και είχε τη δυνατότητα να βάλει και ένα 3ο γκολ.

Η νίκη όμως είναι νίκη και ο Ολυμπιακός την ήθελε πάρα πολύ σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν ήταν μόνο η δύσκολη βραδιά στη Βαρκελώνη. Ήταν πως δεν είχε νικήσει φέτος σε ντέρμπι και το ήθελε αυτό το βαθμολογικό αλλά και ψυχολογικό μπουστάρισμα που το πήρε χάρις σε 2 στατικές του φάσεις.

Υ.Γ. Κακό ματς και ο Γκαρθία με λάθη, νευρικότητα και κίτρινη και κακή εμφάνιση και ο Καμπελά. Από τον δε Καμπελά ξεκάθαρα περιμένει αρκετά περισσότερα ο Ολυμπιακός. Υπάρχει και ο Στρεφέτσα για αυτήν την κατηγορία παικτών βέβαια.

Υ.Γ. 2 Ένα ακόμα sold out, σούπερ ατμόσφαιρα και φοβερό σκηνικό πριν τη σέντρα με το λιοντάρι να βρυχάται στις οθόνες. Όλα πήγαν εξαιρετικά σε μία έτσι και αλλιώς γιορτινή μέρα λόγω του Αγίου Δημητρίου.