Ο Πέλκας γιόρτασε τα γενέθλιά του στην Τούμπα «Είμαι πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο όταν νικάει ο ΠΑΟΚ» (vid)
Ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την τρίτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα και με το 3-0 επί του Βόλου παρέμεινε μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Stoiximan Superleague.
Στα αποδυτήρια της Τούμπας στήθηκε… πάρτι, με αφορμή τα γενέθλια του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος συμπλήρωσε το 32ο έτος της ηλικίας του και το γιόρτασε μαζί με την ονομαστική εορτή του και με την καθιερωμένη τούρτα παρέα με τους συμπαίκτες του!
«Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές, το πιο σημαντικό ήταν η νίκη απόψε. Κάθε νίκη του ΠΑΟΚ με κάνει να αισθάνομαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο», είπε ο εκ των αρχηγών του «Δικεφάλου» στην σύντομη ομιλία του.
