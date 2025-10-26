Η ΑΕΚ υπέστη στο Φάληρο την ένατη σερί ήττα σε ντέρμπι.

Η ΑΕΚ γνώρισε νέα ήττα στο «Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό με 2-0, διευρύνοντας το αρνητικό της σερί στα ντέρμπι. Παρά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και την παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο, η εικόνα της ομάδας δεν διαφοροποιήθηκε αισθητά σε σχέση με το φινάλε της περσινής σεζόν υπό τον Ματίας Αλμέιδα.

Η Ένωση μετρά πλέον δύο συνεχόμενες ήττες με το ίδιο σκορ (0-2), μετά και το αποτέλεσμα απέναντι στον ΠΑΟΚ, γεγονός που την αφήνει στο -4 από την κορυφή και χωρίς νίκη απέναντι σε ομάδα του Big-4.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο φετινό ξεκίνημα. Η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει εννέα συνεχόμενες ήττες σε ντέρμπι, μια σειρά που ξεκίνησε στα τέλη της περσινής κανονικής διάρκειας και συνεχίστηκε στα πλέι οφ, φτάνοντας έως και τα φετινά ματς με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Τελευταία νίκη σε ντέρμπι για την ΑΕΚ ήταν το 2-1 στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ στις 2/2/25.

Τα αποτελέσματα της ΑΕΚ στα ντέρμπι