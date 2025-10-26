Τα δώρα από τον ΠΑΟΚ τελείωσαν νωρίς…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τη νέα νίκη του ΠΑΟΚ και όλα τα στοιχεία που έφεραν το τρίποντο, αλλά και την πρώτη θέση που διατηρείται μετά και από έναν ευρωπαϊκό θρίαμβο.

Σε άλλες εποχές και σε άλλες περιόδους μπορεί και να αγχώνονταν. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρευτεί στον μέγιστον βαθμό, παίζει το ποδόσφαιρό του και προχωράει ως ο πρώτος και ο καλύτερος.

Αυτός ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να χάσει πόντους από τον Βόλο αν…

- Ήταν σε φάση χαμένης αυτοπεποίθησης όπως συνέβη πριν ένα μήνα που δεν σκόραραν ούτε επάνω από τη γραμμή..

- Είχαν σαστίσει από τις αντιδράσεις του περίγυρου που πλέον έχουν ξεπεραστεί

- Ήταν στα χαμένα ειδικά στο κέντρο του όπως πέρσι όπου για παράδειγμα με το Βόλο κέρδιζε 1-0 και μετά το 90΄ έχασε 1-2.

Αυτά τελείωσαν! Αυτά… παλιά για τον Δικέφαλο που έρχεται από τον θρίαμβο της Λιλ, ξοδεύει ένα ημίχρονο χωρίς πολλή ενέργεια και φαντασία, χωρίς γρήγορη κυκλοφορία, με αργά πόδια σε πρες ψηλά, έχοντας και μερικές απαραίτητες αλλαγές, κάτι που χάλασε κάπως τη δημιουργία παιχνιδιού και τους γρήγορους αποτελεσματικούς συνδυασμούς στην επίθεση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κι απόψε ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο στο 100%. Μην ξεχνιόμαστε! Έπαιζε με την τέταρτη ομάδα του πρωταθλήματος, ένα σύνολο που εκτός έδρας, εκεί που βρίσκει χώρους, μπορεί και απειλεί τους πάντες. Όχι τον φετινό απόλυτα σοβαρό ΠΑΟΚ! Δεν θυμάμαι ευκαιρία του Βόλου σε αυτόν τον αγώνα της Τούμπας. Κι αυτή δεν είναι μικρή επιτυχία για τον ΠΑΟΚ, ειδικά μετά από τέτοιο ευρωπαϊκό ματς, τέτοιο θρίαμβο και ένα μεγάλο και απαιτητικό ταξίδι.

Τέτοιοι αγώνες κρίνονται πάρα πολύ στο πρώτο γκολ. Πότε αυτό θα σημειωθεί. Ο ΠΑΟΚ το έψαξε πάρα πολύ με τον Γιακουμάκη. Όχι πολλές φορές, αλλά αρκετές με τον φορ του σε σχέση με άλλα ματς. Το πρώτο γυριστό-σεντερφορίσιο το έχασε, το δεύτερο το κάρφωσε στον ουρανό των διχτύων του Σιαμπάνη. Είχε καιρό να βάλει γκολ από στημένη μπάλα ο ΠΑΟΚ, το έκανε με άλλη μία εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ και από εκεί και πέρα όλα έγιναν πιο απλά.

Η ποιότητα ανέβηκε με τις αλλαγές, η ομάδα με το συνδυαστικό της παιχνίδι έπαιξε για να φέρει σε καλή θέση εκτέλεσης τον… οποιονδήποτε και έτσι ο Οζντόεφ με δύο σουτ από τα 10-12 μέτρα έκλεισε απλά και εύκολα ένα ματς στο οποίο επαναλαμβάνουμε ο Τσιφτσής ήταν θεατής!

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

Ο ΠΑΟΚ είναι πανάξια πρώτος στο πρωτάθλημα έχοντας παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο, καλό goal average, έχοντας και δύο νίκες στα μεγάλα ντέρμπι με τους άλλους δύο κύριους συνδιεκδικητές.

Έχει καλή επιθετική παραγωγή, έχει πολλά ματς με μηδέν πίσω, είναι ο μόνος αήττητος, αυτός με τις μεγάλες νίκες στα ντέρμπι, εκείνος που τελικά ξέρει να συνδυάζει καλά το Πέμπτη-Κυριακή.

Ομάδα που πέρα από όλα τα άλλα πέρασε και την κρίση της. Υπήρχε σχετική ψυχραιμία από όλους σε εκείνο το διάστημα και… θα δούμε και τους άλλους πώς θα περάσουν άλλα τέτοια διαστήματα. Εδώ θα είμαστε και θα περιμένουμε τις αντιδράσεις του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ σε τέτοιες δύσκολες φάσεις. Μην το ξεχνάτε: Τίποτα δεν είναι εύκολο και αυτονόητο!

* Ατομικά απόψε ήρθε ένας αγώνας με μερικές καλές στιγμές του Τέιλορ που πρέπει να ανέβει. Αλάνθαστος και πάλι ο Λόβρεν, άρχοντας ο Μεϊτέ εμπνέει ασφάλεια σε όλους. Μέσα σε όλα ο MVP Οζντόεφ, ενώ νιώθω ότι ο Λουτσέσκου βλέπει την προσπάθεια του Γιακουμάκη και… ολοκληρώνεται σε σχέση με αυτό που ψάχνει από τον φορ του.

Πάμε και στο κύπελλο τώρα, να πάμε και στις Σέρρες και η ΠΑΟΚτσήδικη ζωή συνεχίζεται… Ελπίζουμε με μεγαλύτερη συσπείρωση. Ελπίζουμε…