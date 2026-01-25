Α' Εθνική Γυναικών: Το καθήκον της η ΑΕΚ, η Κηφισιά πήρε ανάσα στο φινάλε
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Αστέρα στην Τρίπολη, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία του στην κορυφή της Α' Εθνικής γυναικών. Το σκορ άνοιξε στο 16ο λεπτό, όταν η Αντρέεφσκα έβγαλε σέντρα και η Γκατσανίτσα και αυτή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, εκμεταλλευόμενη τα κενά της άμυνας των γηπεδούχων. Στο 37’, η Άλβαρες διαμόρφωσε το 2-0 και «κλείδωσε» τη νίκη για τον Δικέφαλο του Βορρά. ΟΦΗ και Οδυσσέας Μοχάτου κόλλησαν στο 0 στη 15η στροφή του πρωταθλήματος.
Η ΡΕΑ συνέχισε τις… ψηλές πτήσεις στην εντός έδρας αναμέτρηση με τα Τρίκαλα, επικρατώντας 2-1. Το σκορ για τη ρεθυμνιώτικη ομάδα άνοιξε στο 24΄ ο Νίγκιτο από τα 11 βήματα. Τα Τρίκαλα μείωσαν στο 58΄, όμως λίγο πριν το φινάλε, στο 94΄, η Ρενούξ με κεφαλιά έκανε το 2-1 και έδωσε το τρίποντο στην ομάδα της. Η Αγία Παρασκευή επέστρεψε στις νίκες στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο. Στο 34΄, η Νεμίρα βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα και άνοιξε το σκορ. Η Τίλετ ισοφάρισε στο 45΄, όμως οι φιλοξενούμενοι, με την Γκατσή στο 67΄ να σκοράρει, έφυγαν με το διπλό. Η Κηφισία νίκησε στο φινάλε τον Βολο 2004 και πήρε βαθμολογική ανάσα!
Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη και, χωρίς καμία δυσκολία, επικράτησε των Νέων Ατρομήτου. Ντεμπούτο έκανε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, η Παπαντινόβα. Το σκορ άνοιξε για την ομάδα του Νίκου Κωτσόβου στο 39΄ η Άντρα Βιολάρη, μετά από καλή συνεργασία με τη Χατζηνικολάου. Στο 69΄, η Χατζηνικολάου διπλασίασε τα τέρματα για την Ένωση, ενώ το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 83΄ η Στεφάτου.
Η βαθμολογία
- ΠΑΟΚ – 43
- ΑΕΚ – 37
- ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – 31
- ΡΕΑ – 29
- ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC – 28
- Ο.Φ.Η. – 25
- ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – 24
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – 27
- ΚΗΦΙΣΙΑ – 16
- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 13
- ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 – 9
- ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ – 7
- ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 – 4
- ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ – 0
Η 16η αγωνιστική της 'Α Εθνικής γυναικών
- ΠΑΟΚ – ΑΣ Βόλος 2004 | Κυριακή 01/02/26
- Τρίκαλα 2011 Θεώνη – Κηφισιά | Κυριακή 01/02/26
- Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης | Κυριακή 01/02/26
- Νέες Ατρόμητου 2018 – ΡΕΑ | Κυριακή 01/02/26
- Αγία Παρασκευή – Αχαρναϊκός | Κυριακή 01/02/26
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – ΑΕΚ | Κυριακή 01/02/26
- Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ | Κυριακή 01/02/26
