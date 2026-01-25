Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει αήττητος, η ΑΕΚ και η ΡΕΑ πανηγύρισαν νίκες, ενώ Κηφισιά και Αγία Παρασκευή πήραν σημαντικούς βαθμούς στη 15η αγωνιστική της Α' Εθνικής γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Αστέρα στην Τρίπολη, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία του στην κορυφή της Α' Εθνικής γυναικών. Το σκορ άνοιξε στο 16ο λεπτό, όταν η Αντρέεφσκα έβγαλε σέντρα και η Γκατσανίτσα και αυτή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, εκμεταλλευόμενη τα κενά της άμυνας των γηπεδούχων. Στο 37’, η Άλβαρες διαμόρφωσε το 2-0 και «κλείδωσε» τη νίκη για τον Δικέφαλο του Βορρά. ΟΦΗ και Οδυσσέας Μοχάτου κόλλησαν στο 0 στη 15η στροφή του πρωταθλήματος.

Η ΡΕΑ συνέχισε τις… ψηλές πτήσεις στην εντός έδρας αναμέτρηση με τα Τρίκαλα, επικρατώντας 2-1. Το σκορ για τη ρεθυμνιώτικη ομάδα άνοιξε στο 24΄ ο Νίγκιτο από τα 11 βήματα. Τα Τρίκαλα μείωσαν στο 58΄, όμως λίγο πριν το φινάλε, στο 94΄, η Ρενούξ με κεφαλιά έκανε το 2-1 και έδωσε το τρίποντο στην ομάδα της. Η Αγία Παρασκευή επέστρεψε στις νίκες στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο. Στο 34΄, η Νεμίρα βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα και άνοιξε το σκορ. Η Τίλετ ισοφάρισε στο 45΄, όμως οι φιλοξενούμενοι, με την Γκατσή στο 67΄ να σκοράρει, έφυγαν με το διπλό. Η Κηφισία νίκησε στο φινάλε τον Βολο 2004 και πήρε βαθμολογική ανάσα!

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη και, χωρίς καμία δυσκολία, επικράτησε των Νέων Ατρομήτου. Ντεμπούτο έκανε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, η Παπαντινόβα. Το σκορ άνοιξε για την ομάδα του Νίκου Κωτσόβου στο 39΄ η Άντρα Βιολάρη, μετά από καλή συνεργασία με τη Χατζηνικολάου. Στο 69΄, η Χατζηνικολάου διπλασίασε τα τέρματα για την Ένωση, ενώ το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 83΄ η Στεφάτου.

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ – 43

ΑΕΚ – 37

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – 31

ΡΕΑ – 29

ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC – 28

Ο.Φ.Η. – 25

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – 24

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – 27

ΚΗΦΙΣΙΑ – 16

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 13

ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 – 9

ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ – 7

ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 – 4

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ – 0

Η 16η αγωνιστική της 'Α Εθνικής γυναικών