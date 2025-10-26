Ο Λόβρεν τραυματίστηκε στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Βόλο.

Με ενοχλήσεις αποχώρησε ο Ντέγιαν Λόβρεν στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο.

Ο Ιταλός Αλεσάντρο Βολιάκο πήρε τη θέση του Κροάτη στόπερ. Ο Λόβρεν αισθάνθηκε ενοχλήσεις με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, γεγονός που οδήγησε τον Ραζβάν Λουτσέσκου σε αναγκαστική αλλαγή. Ο έμπειρος αμυντικός έμεινε στο ματς όσο περισσότερο μπορούσε, αλλά τελικά δεν κατάφερε να μείνει περισσότερο στο χορτάρι κι έδωσε τη θέση του στον Βολιάκο.

Ο Λόβρεν, μάλιστα, όταν έγινε αλλαγή κατευθύνθηκε αμέσως στα αποδυτήρια.