Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Τα highlights της ισοπαλίας στην Λιβαδειά (vid)
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Λεβαδειακού με τον Άρη με το 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα.
Με τον αέρα να μην αφήνει τους παίκτες και των δύο ομάδων να παίξουν όπως θα μπορούσαν, ο Λεβαδειακός με τον Άρη έμειναν στο 1-1 για την 8η αγωνιστική της Super League. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με αυτογκόλ του Λιάγκα για να ισοφαρίσει για τους γηπεδούχους ο Πεντρόσο. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις φάσεις της αναμέτρησης και τα γκολ.
