Τα δέκα βασικά σημεία από την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Το Gazzetta καταγράφει τα δέκα βασικά σημεία από την σημερινή παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.

Στον απόηχο της λαμπερής παρουσίασης του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, που έγινε στο προπονητικό κέντρο των «πρασίνων» το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10), το Gazzetta καταγράφει τα δέκα βασικά πράγματα που κράτησε από τα λεγόμενα του θρυλικού ισπανικού τεχνικού.

O 65χρονος Μαδριλένος προπονητής, έχοντας στο πλευρό του τον ιδιοκτήτη του «τριφυλλιού», Γιάννη Αλαφούζο απάντησε με μεγάλη χαρά σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που βρέθηκαν εκεί για περίπου μία ώρα.

Απέφυγε τις μεγαλοστομίες, έκανε χιούμορ και προσπάθησε να κρατήσει χαμηλά την... μπάλα τονίζοντας πως όλα τα πρότζεκτ χρειάζονται χρόνο.

Η εξωστρέφεια που εξέπεμψε

Μπορεί το όνομά του να είναι ιδιαίτερα βαρύ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο λόγω των ομάδων που έχει συνεργαστεί και των επιτυχιών που έχει, ωστόσο ο ίδιος ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε ιδιαίτερα «γήινος» στην σημερινή παρουσίαση.

Ιδιαίτερα χαμογελαστός, δεν άφηνε ευκαιρία χαμένη για να κάνει λίγο χιούμορ και να σπάσει... τον πάγο αυτή της πρώτης γνωριμίας. Πρώτα απ' όλους πείραξε τον ίδιο τον μεγαλομέτοχο του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο, όταν σε μία ερώτηση σχετικά με το μπάτζετ και τις μεταγραφές εκείνος τόνισε πως θα δουλέψει με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα, όμως αν ο πρόεδρος θελήσει να δώσει μερικά παραπάνω χρήματα θα είναι καλοδεχούμενα γυρνώντας και ρίχνοντάς του ένα βλέμμα και ύστερα τους δυό τους να γελάνε. Ατάκα που επανέλαβε και δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια των ερωταπαντήσεων.

Το ίδιο έκανε όμως και με κάποιους από τους δημοσιογράφους ενώ δεν έλειψε και ο αυτοσαρκασμός, όταν κάποια στιγμή ξεκίνησε από συνήθεια να απαντάει μία ερώτηση στα ισπανικά αντί για τα αγγλικά.

Δείτε το στιγμιότυπο με το πείραγμα προς τον Γιάννη Αλαφούζο

«One game at a time»

Υπήρχε μία ατάκα για την οποία ο Ράφα Μπενίτεθ προειδοποίησε ότι θα την ακούμε πολύ συχνά από κείνον και ήδη στην σημερινή παρουσίαση μπορεί να ακούστηκε ακόμη και διψήφιο αριθμό φορών.

«One game at a time» δηλαδή «Ένα παιχνίδι τη φορά» επανέλαβε ξανά και ξανά ο Ισπανός προπονητής, όταν οι εκπρόσωποι του Τύπου τον πίεζαν με τις ερωτήσεις τους να μιλήσει για τρόπαια, κατακτήσεις, στόχους κλπ.

Εκείνος εξήγησε πως η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί το βασικό μότο της φιλοσοφίας του. Πάντα, ακόμα και για να χτίσεις κάτι μεγάλο, πρέπει να ξεκινήσεις να το κάνεις κομμάτι κομμάτι και χωρίς βιασύνες, έτσι ώστε τα θεμέλια να είναι γερά και όχι σαθρά.

«Στις συνεντεύξεις Τύπου μου θα ακούτε ''ένα παιχνίδι την φορά'', θα το ακούτε συχνά. Έτσι θα προσπαθούμε. Στην πρώτη ομάδα, στην ακαδημία, παντού».

Winning mentality

Ένα από τα βασικά πράγματα που θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ δεν αφορά το τακτικό κομμάτι, αλλά το πνευματικό.

Εκείνος θέλει να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές των «πρασίνων» να αποκτήσουν winning mentality ή ελληνιστί νοοτροπία νικητή.

Ο Ισπανός προπονητής θέλει να βλέπει τους νέους του παίκτες να παλεύουν για να βγουν νικητές από κάθε παιχνίδι και σιγά σιγά να φτιάξει αυτή την νοοτροπία την οποία θεωρεί απαραίτητη για να κάνει κάποιος πρωταθλητισμό.

Αυτό είναι κάτι που λείπει από το «τριφύλλι» τα τελευταία χρόνια και αποτελεί έναν από τους λόγους που απέχει από την διεκδίκηση των τίτλων. Συν ότι από την έλλειψη αυτής απορρέει και ως έναν βαθμό και το πρόβλημα που έχει εμφανίσει η ομάδα φέτος στα ματς, όπου αδυνατεί να τα καθαρίσει και τελικά δεν παίρνει αυτό που αξίζει η προσπάθειά της συνολικά.

«Χρειαζόμαστε μία ομάδα με winning mentality. Κι αυτό θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Με αυτό τον σκοπό θα δουλέψουμε».

Κλειδί στην τακτική του η ισορροπία

Δεν ήταν λίγες οι ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν το τακτικό κομμάτι και τη νέα αγωνιστική φιλοσοφία που θα ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός απέφυγε να δώσει πολλές λεπτομέρειες και αρκέστηκε στο να περιγράψει το γενικό πλαίσιο.

Εξήγησε πως η δική του έκδοση των «πρασίνων» θα είναι μία ομάδα, που θα χαρακτηρίζεται από ισορροπία παίζοντας σε high tempo. Θα έχει βλέψεις να επιτεθεί και να δημιουργήσει ευκαιρίες για να πετυχαίνει γκολ, ωστόσο αυτό δεν θα συμβαίνει μετά μανίας

Εξίσου σημαντικό για κείνον είναι να είναι η ομάδα του συμπαγής και να μην επιτρέπει έτσι να δημιουργούνται συνθήκες για αντεπιθέσεις που μπορεί να την πληγώσουν.

Όσον αφορά το κομμάτι της πρωτοβουλίας των κινήσεων σ' έναν αγώνα ανέφερε πως αυτό μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα τις συνθήκες του αγώνα και τον αντίπαλο. Άλλες φορές μπορεί να είναι κυρίαρχη η ομάδα του και άλλες να είναι εκείνη που θα προσπαθήσει να απειλήσει με άμεσες επιθέσεις.

Ξεκαθάρισε όμως πως δεν μπορεί να προσδιορίσει το πότε θα δούμε την δική του ομάδα στο χορτάρι, αφού αυτό εξαρτάται από το πότε οι παίκτες θα μπορέσουν να κατανοήσουν τις ιδέες του.

«Χρησιμοποιώ την λέξη ισορροπία. Οι ομάδες που έχουν ισορροπία σκοράρουν γκολ, αλλά δεν δέχονται κιόλας. Αν απλώς σκοράρεις πολλά και δέχεσαι και πολλά δεν κερδίζεις τίποτα... Ισορροπία εντός κι εκτός γηπέδου»

Ξέρει από πίεση κόσμου

Η πίεση που υπάρχει από τον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι σημαντικός παράγοντας, αφού δεν την αντέχουν όλοι και κατά καιρούς έχει κάνει ανθρώπους να λυγίζουν, ποδοσφαιριστές και προπονητές.

Ωστόσο ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως δεν έχει πρόβλημα στο να διαχειριστεί μία τέτοια κατάσταση.

Έχει βιώσει ανάλογες καταστάσεις στην Ισπανία, την Αγγλία, την Ιταλία κι έχει την... τεχνογνωσία για το πως να την αντιμετωπίσει και να την διαχειριστεί.

Ξεκαθάρισε φυσικά πως αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα κάνει ποτέ λάθος, όμως υπάρχει το know how.

«Είχα την εμπειρία στην Βαλένθια που πήρα το πρωτάθλημα. Οι άνθρωποι μερικές φορές αναλύουν την στιγμή και δεν το κάνουν όπως πρέπει. Όλες οι ομάδες θέλουν χρόνο. Το κάναμε στην Ιταλία, στην Αγγλία, στην Ισπανία. Ξέρουμε πως να διαχειριζόμαστε την πίεση. Έχουμε αυτοπεποίθηση.

Μερικές φορές παίρνεις μία απόφαση που δεν αποδίδει γρήγορα, αλλά ξέρεις πως είναι σωστή. Οι δημοσιογράφοι είστε παρόμοιοι με τους Ισπανούς. Στην Αγγλία καμία σχέση. Ξέρω ότι υπάρχει πίεση και πρέπει να απαντώ δύσκολες ερωτήσεις. Οι παίκτες μου ξέρουν πως θα είμαι εδώ και θα τους προστατεύω. Δεν λέω ότι δεν θα κάνουμε λάθη, αλλά ξέρουμε να την διαχειριστούμε».

Ομαδική δουλειά στις μεταγραφές

Αναφορικά με τον κομμάτι με των μεταγραφών ο Ράφα Μπενίτεθ εξήγησε πως ακόμα φυσικά δεν είναι έτοιμος να μιλήσει για κάτι τέτοιο, αφού θέλει να αξιολογήσει περισσότερο τους παίκτες του.

Είπε πως δεν έχει πρόβλημα να δουλεύει με τεχνικό διευθυντή και ότι δεν είναι ο τύπος που θα πει «α θέλω αυτόn τον παίκτη» και θα περιμένει να του τον φέρουν, αφού οι επιθυμίες του έχουν να κάνουν περισσότερο με αγωνιστικά χαρακτηριστικά και όχι πρόσωπα.

Π.χ. αν θέλει έναν παίκτη με συγκεκριμένες αρετές για μία θέση και ο τεχνικός διευθυντής του φέρει έναν παίκτη μ' αυτά από την εγχώρια αγορά, εκείνος θα είναι ικανοποιημένος.

«Πιστεύω στη ιδέα του τεχνικού διευθυντή. Προσπαθώ να ακούω τις πληροφορίες που μου δίνουν. Για να πάρουμε έναν παίκτη θα θέλω να το κάνουμε όλοι μαζί. Νομίζω πως μπορούμε να το κάνουμε, αλλά όλοι μαζί...

Η ερώτησή μου είναι νομίζεις θα σου πω μετά από δύο μήνες ότι θέλω αυτόν κι αυτόν τον παίκτη. Όχι δεν θα το πω. Θα μιλήσω με τον διευθυντή και θα αποφασίσουμε. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα δουλεύουμε πίσω από τα φώτα για να πετύχουμε τον σκοπό μας».

Κοινή φιλοσοφία σε πρώτη ομάδα και ακαδημία

Ένα από τα πράγματα που είπε ο Μαδριλένος τεχνικός και πέρασε στα... ψιλά ήταν ότι θέλει όλες οι ομάδες του συλλόγου να διέπονται από την ίδια αγωνιστική φιλοσοφία.

Κάτι που συμβαίνει σε πολλές ακαδημίες του εξωτερικού, αλλά όχι τόσο στην Ελλάδα, τουλάχιστον συστηματικά.

Ο Ράφα Μπενίτεθ εξήγησε πως το να διεκδικείς τρόπαια ή να έχεις αρκετά χρήματα διαθέσιμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν πρέπει να κοιτάς τις ακαδημίες σου.

Σχολίασε δε πως στους «πρασίνους» υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις και παροχές για να δουλέψει ο οποιοσδήποτε επαγγελματίας.

«Θέλουμε να παίζουμε απλά, αλλά θέλουμε να κερδίζουμε. Θέλουμε να δουλεύουν όλες οι ομάδες μας κάτω από τις ίδιες ιδέες. Μπορεί άλλες φορές να έχουμε τον έλεγχο του αγώνα και άλλες να παίζουμε με αντεπιθέσεις. Η βασική ιδέα είναι να παίζουμε σε υψηλό τέμπο. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι πως η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική και οι οπαδοί να είναι περήφανοι για κείνη μετά τα ματς. Δεν ξέρουμε πόσο θα μας πάρει να εμφυσήσουμε την φιλοσοφία μας. Αυτό εναπόκειται στους παίκτες».

Απέφυγε τις μεγάλες υποσχέσεις

Μπορεί να μίλησε κοντά στην μία ώρα με τις ερωτήσεις που του έγιναν από τον Τύπο, ωστόσο εκείνος δεν ξέφυγε ποτέ.

Δεν προχώρησε σε υπερφίαλες δηλώσεις, δεν έδωσε υποσχέσεις για τίτλους, γενικά απέφυγε οτιδήποτε υπερβολικό θα δικαιολογούσε το μέγεθος του ονόματός του.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είναι χθεσινός. Καταλαβαίνει πως η αποστολή του δεν είναι μία.. βόλτα στο πάρκο και θέλει να έχει χαμηλά τον πήχη, ασχέτως αν οι στόχοι, οι δικοί του αλλά και της ομάδας πάνε αυτόματα ψηλά, γιατί ο καθένας είναι αυτό που είναι.

Το μόνο για το οποίο υποσχέθηκε είναι για μία ομάδα που θα την βλέπει ο κόσμος και θα χαίρεται που την υποστηρίζει, γιατί θα μάχεται για όλους τους διαθέσιμους τίτλους. Αυτός είναι ο στόχος του. Να φτιάξει μία ομάδα που θα είναι εκεί. Γιατί την κατάκτηση ενός τίτλου δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να την εγγυηθεί, το μόνο που περνάει από το χέρι του είναι να βρίσκεται εκεί για να τον διεκδικήσει.

«Σε όλες τις ομάδες που προπόνησα, έπρεπε να αγωνιστούμε για να γίνουμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τίτλους. Το μότο όμως ήταν και πάλι «ένα παιχνίδι τη φορά». Θα πρέπει να είμαστε συνεπής για να κερδίσουμε τίτλους. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι χτίζουμε κάτι σιγά σιγά για να έχουμε γερά θεμέλια. Σε 2,5-3 χρόνια θα ήθελα να είμαστε εκεί και να πολεμάμε για τους τίτλους».

Η αξιολόγηση και οι 2-3 παίκτες που μπορούν να κάνουν την διαφορά

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκαθάρισε πως είχε ξεκινήσει να μελετάει το ρόστερ της ομάδας από πριν αναλάβει. Αφότου ήρθε εδώ έλαβε κι άλλες πληροφορίες γι' αυτό, όμως ακόμα δεν το έχει αξιολογήσει πλήρως.

Προφανώς θέλει να δει και ο ίδιος τους ποδοσφαιριστές του από κοντά και να μιλήσει μαζί τους.

Η βασική του δουλειά, όπως τόνισε και ο ίδιος, είναι να κάνει τους παίκτες που υπάρχουν να παίξουν καλύτερα και ύστερα θα φανεί αν και που χρειάζονται μεταγραφές.

Όπως σημείωσε, έχει ξεχωρίσει 2-3 ποδοσφαιριστές του κλαμπ, που δεν παίζουν στο επίπεδο που μπορούν σύμφωνα με τον ίδιο και θεωρεί ότι αν καταφέρει να βγάλει από κείνους τον καλύτερό τους εαυτό, τότε θα βελτιωθεί πολύ και η συνολική εικόνα της ομάδας.

«Έχουμε δει και έχουμε μιλήσει αρκετά. Θέλω να μιλήσω και με κάποιους παίκτες πρώτα. Όταν έχεις 11 παίκτες στο γήπεδο, μπορεί να βελτιώσεις 4-5 παίκτες. Αν το πετύχεις τότε η ομάδα είναι καλύτερη. Έχω στο μυαλό μου 2-3 παίκτες που μπορούν να παίξουν καλύτερα και να μας βελτιώσουν πολύ. Υπάρχει τομείς που θέλουμε να βελτιωθούμε, αλλά αν μπορούμε να το κάνουμε με τους δικούς μας παίκτες θα προτιμήσουμε κι αυτό».

Η πίστη του στο πρότζεκτ και η ικανοποίηση για τις συνθήκες δουλειάς

Μπορεί εμείς να τοποθετήσαμε το πρότζεκτ τελευταίο (τυχαία η σειρά), όμως ήταν το πρώτο πράγμα στο οποίο αναφέρθηκε από μόνος του ο Ράφα Μπενίτεθ στην μικρή εισαγωγή που έκανε προτού ξεκινήσουν με τις ερωτήσεις τους οι δημοσιογράφοι.

Ο Μαδριλένος προπονητής εξήγησε πως ήταν πολύ εύκολο να αντιληφθεί το όλο πρότζεκτ που του περιέγραψαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού.

Το γήπεδο που χτίζεται, τα έργα που γίνονται για την βελτίωση των εγκαταστάσεων, οι επενδύσεις στο ρόστερ. Όλα αυτά μαζί καταμαρτυρούν την προσπάθεια που γίνεται ώστε να πάει ο Παναθηναϊκός στην επόμενη πίστα.

Φυσικά, όπως τόνισε και ο ίδιος, τα πρότζεκτ στο ποδόσφαιρο είναι άγνωστο πόσο χρειάζονται για να ολοκληρωθούν αποφεύγοντας έτσι τις έωλες στοχοθεσίες.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως ο Παναθηναϊκός μπορεία να μην έχει τις εγκαταστάσεις που διαθέτουν άλλες ομάδες παγκόσμιας κλάσης (φαντάζεστε ποια είναι τα στάνταρ του εκεί που έχει δουλέψει), ωστόσο παρέχει στον κάθε επαγγελματία οτιδήποτε χρειάζεται για να εργαστεί.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο και όσους πιστεύουν σε μένα και τους ανθρώπους. Μπορούσα εύκολα να δω αυτό το πρότζεκτ. Το νέο γήπεδο, τις εργασίες στο προπονητικό, τις επενδύσεις στην ομάδα. Χρειαζόμαστε μία ονάδα με winning mentality. Κι αυτό θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Με αυτό τον σκοπό θα δουλέψουμε. Ευχαριστώ που σκεφτήκατε εμένα σαν τον άνθρωπο για να ηγηθεί αυτού του πρότζεκτ».