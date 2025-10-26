Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Stoiximan Super League, την Stoiximan GBL και τα ματς των ξένων πρωταθλημάτων.

Πλούσιο το πρόγραμμα της ημέρας (26/10) σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Συνέχεια στην 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Άρη στις 17:00 και το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Nova Sports 2.

Στις 17:30 ακολουθεί το Παναθηναϊκός-Αστέρας Aktor στη Λεωφόρο, σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Στις 19:30, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Βόλο στην Τούμπα (Nova Sports prime) και στις 21:00 το ενδιαφέρον στρέφεται στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ στο «Γ.Καραϊσκάκης» (Cosmote Sport 1).

Στο μπάσκετ σήμερα ολοκληρώνεται και η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την Μύκονο να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 13:00 (ΕΡΤ 2), ενώ στις 15:30 ο Παναθηναϊκός τίθεται αντιμέτωπος με τον Προμηθέα (ΕΡΤ2).

Στα ξένα πρωταθλήματα, ξεχωρίζει το Άρσεναλ - Κρίσταλ Πάλας (16:00, Nova Sports prime) για την Premier League και φυσικά, το clasico ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα στη La Liga (17:15, Nova Sports 1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας