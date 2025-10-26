Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - ΑΕΚ, η Stoiximan GBL και το Clasico
Πλούσιο το πρόγραμμα της ημέρας (26/10) σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Συνέχεια στην 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Άρη στις 17:00 και το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Nova Sports 2.
Στις 17:30 ακολουθεί το Παναθηναϊκός-Αστέρας Aktor στη Λεωφόρο, σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Στις 19:30, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Βόλο στην Τούμπα (Nova Sports prime) και στις 21:00 το ενδιαφέρον στρέφεται στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ στο «Γ.Καραϊσκάκης» (Cosmote Sport 1).
Στο μπάσκετ σήμερα ολοκληρώνεται και η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την Μύκονο να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 13:00 (ΕΡΤ 2), ενώ στις 15:30 ο Παναθηναϊκός τίθεται αντιμέτωπος με τον Προμηθέα (ΕΡΤ2).
Στα ξένα πρωταθλήματα, ξεχωρίζει το Άρσεναλ - Κρίσταλ Πάλας (16:00, Nova Sports prime) για την Premier League και φυσικά, το clasico ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα στη La Liga (17:15, Nova Sports 1).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Μύκονος - Ολυμπιακός (13:00, ΕΡΤ2)
- Παναθηναϊκός - Προμηθεάς (15:30, ΕΡΤ2)
- Άρσεναλ - Κρίσταλ Πάλας (16:00, Nova Sports prime)
- Λεβαδειακός - Άρης (17:00, Nova Sport 2)
- Ρεάλ - Μπαρτσελόνα (17:15, Nova Sports 1)
- Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης (17:30, Cosmote Sport 1)
- ΠΑΟΚ - Βόλος (19:30, Νova Sports prime)
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ (21:00, Cosmote Sport 1)
