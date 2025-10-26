Σιέλης στο Gazzetta: «Ο Αναστασίου έφερε μεγάλη αλλαγή, θέλουμε κι άλλους Έλληνες σαν τον Τεττέη»

Ο Κύπριος διεθνής κεντρικός αμυντικός, Χρίστος Σιέλης, μίλησε στο Gazzetta για την ισοπαλία του Παναιτωλικού με την Κηφισιά, τον Γιάννη Αναστασίου και τον Ανδρέα Τεττέη.

Ο Παναιτωλικός βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στην Κηφισιά στη Νεάπολη, όμως βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Κοντούρη, ενώ στο φινάλε θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο, αλλά ο Ραμίρεζ απέκρουσε το πέναλτι του Αγκίρε. Τα Καναρίνια πήραν εξαιρετικό βαθμό στον περιορισμό των βασικών «απειλών» της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο, Ανδρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη, με τον Χρίστο Σιέλη να ηγείται για ακόμα μια φορά της αμυντικής γραμμής.

Ο 25χρονος διεθνής Κύπριος σέντερ μπακ τελείωσε το παιχνίδι με 6/9 μονομαχίες και 90% στις μεταβιβάσεις του, ενώ τα πήγε πολύ καλά στο μαρκάρισμα του πιο φορμαρισμένου φορ του φετινού πρωταθλήματος.

Ο Σιέλης μίλησε στο Gazzetta για την ισοπαλία με την Κηφισιά στη Νίκαια, την αλλαγή που έφερε ο Γιάννης Αναστασίου στην ομάδα, το πως μπορεί κάποιο στόπερ να μαρκάρει τον πρώην συμπαίκτη του, Ανδρέα Τεττέη, ενώ εξέφρασε τη στήριξη του στον Χόρχε Αγκίρε, για το χαμένο πέναλτι.

«Ο Αναστασίου ζητάει περισσότερη αυτοπεποίθηση με την μπάλα»

Ο Παναιτωλικός έμεινε πίσω στο σκορ από την Κηφισιά, έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε, αλλά στο φινάλε έχασε πέναλτι και δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα για το ματς;

«Το ματς αφήνει γλυκόπικρη γεύση. Θεωρώ πως κάναμε πολύ καλό παιχνίδι αλλά στο τέλος δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε. Κρατάμε την καλή εμφάνιση. Θέλαμε τους τρεις βαθμούς αλλά δεν τα καταφέραμε».

Αυτό ήταν το πρώτο σου ματς με τον Γιάννη Αναστασίου, αφού δεν αγωνίστηκες κόντρα στον ΟΦΗ, όμως δουλεύεις μαζί του αυτό το διάστημα. Τι έχει αλλάξει στην ομάδα;

«Έχει φέρει μεγάλη αλλαγή στην ομάδα και ένα πολύ καλό πλάνο που το έχουν αφομοιώσει όλοι οι παίκτες. Θεωρώ θα κάνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί».

Από εσάς τους αμυντικούς τι ζητάει ο Γιάννης Αναστασίου και ποια η διαφορά με τον Γιάννη Πετράκη;

«Ζητάει περισσότερη αυτοπεποίθηση και ειδικά με την μπάλα. Αμυντικά είμαστε πιο συμπαγείς και έχουμε καλύτερη επικοινωνία»,

«Θα στηρίξουμε τον Αγκίρε»

O Aγκίρε στις καθυστερήσεις έχασε πέναλτι που θα έδινε το τρίποντο στον Παναιτωλικό. Τι του είπατε μετά το παιχνίδι;

«Ένα φορ ξέρει καλά την πίκρα του να χάνεις πέναλτι. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να στηρίξουμε τον παίκτη. Είχε βάλει δυο γκολ με πέναλτι, όμως τώρα δεν του χαμογέλασε η τύχη. Θεωρώ στο επόμενο θα πάνε καλύτερα τα πράγματα».

Ποιο είναι το μήνυμα σου για τον κόσμο που ήρθε στη Νεάπολη και έδωσε στήριξη στην ομάδα;

«Μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο. Ήταν ο 12ος παίκτης μας. Θα συνεχίσουμε να του δίνουμε περισσότερες ευτυχίες».

«Χαίρομαι για τον Ανδρέα, θέλω να συνεχίσει έτσι»

Έκανε εξαιρετικό παιχνίδι κόντρα στον πιο φορμαρισμένο φορ του πρωταθλήματος, τον Ανδρέα Τεττέη. Πως ήταν αυτό το «ματσάρισμα»;

«Γνωρίζω καλά τον Ανδρέα από πέρυσι και αρκετά καλά σε σχέση με άλλους αμυντικούς. Εγώ θέλω να κάνω καλά τη δουλειά μου. Δεν κοιτάω ποιος είναι μπροστά μου. Σε κάθε παιχνίδι θέλω να κάνω το καλύτερο για την ομάδα».

Πως περιορίζεις ένα φορ με τα προσόντα του Τεττέη;

«Ανάλογα πως παίζεις. Γνωρίζω πως ο Ανδρέας είναι δυνατός, γι' αυτό ήμουν πιο πίσω και περίμενα τη "λάθος" επαφή για να κλέψω την μπάλα».

Πέρασες μισή σεζόν με τον Τεττέη. Πως βλέπεις την εξέλιξη του;

«Χαίρομαι πολύ για τον Ανδρέα και συγχαρητήρια του. Θέλω να συνεχίσει έτσι και θέλουμε κι άλλους Έλληνες να συνεχίζουν έτσι».