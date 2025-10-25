Λεβαδειακός: Επιστροφή Βέρμπιτς κόντρα στον Άρη, τρεις εκτός
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο εντός έδρας ματς με τον Άρη, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να υπολογίζει και πάλι τον Βέρμπιτς, ο οποίος επιστρέφει στην αποστολή. Αντίθετα εκτός με προβλήματα τραυματισμών είναι οι Λαγιούς, Χάνα και Όζμπολτ.
Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Πλέγας, Γιούριτς, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς και Παλάσιος.
