Ο Βέρμπιτς είναι ξανά διαθέσιμος για τον Λεβαδειακό ενόψει Άρη, ενώ αντίθετα οι Χάνα, Όζμπολτ και Λαγιούς δεν υπολογίζονται.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο εντός έδρας ματς με τον Άρη, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να υπολογίζει και πάλι τον Βέρμπιτς, ο οποίος επιστρέφει στην αποστολή. Αντίθετα εκτός με προβλήματα τραυματισμών είναι οι Λαγιούς, Χάνα και Όζμπολτ.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Πλέγας, Γιούριτς, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς και Παλάσιος.