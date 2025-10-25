Κηφισιά - Παναιτωλικός: Αποβλήθηκε ο Αντόνισε έπειτα από παρέμβαση του VAR
Με δέκα παίκτες έμεινε η Κηφισιά στο 52ο λεπτό του αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Νίκαια. Ο Αντόνισε έκανε απρόσεχτο μαρκάρισμα στον Εστεμπάν, ο διαιτητής Κατσικογιάννης του έδειξε κίτρινη κάρτα, ο VAR Πουλικίδης τον κάλεσε για on-field review και μετά από δευτερόλεπτα ο ρέφερι του αγώνα ανακάλεσε την απόφαση του και απέβαλε τον διεθνή με τον Κουρασάο εξτρέμ, με απευθείας κόκκινη κάρτα.
Ο ακραίος επιθετικός της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο δεν θα αγωνιστεί στο ερχόμενο ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea στο Βόλο.
