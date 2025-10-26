Από το κυριακάτικο πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής ξεχωρίζει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ντεμπούτο στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, τον Βόλο υποδέχεται ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Το πρόγραμμα της Κυριακής για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεκινάει στη Λιβαδειά στις 17:00 με τον Λεβαδειακό που συνεχίζει να εντυπωσιάζει να φιλοξενεί τον Άρη, ο οποίος αγνοεί τη νίκη εδώ και τρεις αγωνιστικές.

Μισή ώρα αργότερα στις 17:30 ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει το ντεμπούτο του στον πράσινο πάγκο κόντρα στον ουραγό Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος αγνοεί τη νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ μετά το τεράστιο διπλό στη Γαλλία επί της Λιλ θέλει να παραμείνει στην κορυφή υποδεχόμενος στην Τούμπα τον Βόλο (19:30), που έχει πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα όντας στην 4η θέση.

Το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής είναι αυτό που διεξάγεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ στις 21:00. Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα, ενώ η Ένωση που προέρχεται από το σαρωτικό 6-0 επί της Αμπερντίν θέλει αυτή τη φορά να δώσει τις απαντήσεις της σε ένα μεγάλο εγχώριο εντός έδρας παιχνίδι μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ την περασμένη αγωνιστική.

Το κυριακάτικο τηλεοπτικό πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Λεβαδειακός - Άρης (17:00 - NovaSports 2)

Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης (17:30 - CosmoteSport 1)

ΠΑΟΚ - Βόλος (19:30 - NovaSports Prime)

Ολυμπιακός - ΑΕΚ (21:00 - CosmoteSport 1)

Η βαθμολογία (8η αγωνιστική)

1. ΠΑΟΚ 17

2. Ολυμπιακός 16

3. ΑΕΚ 16

4. Βόλος 12

5. Λεβαδειακός 11

6.Άρης 11

7. Κηφισιά 9

8. Παναθηναϊκός 9

9.Ατρόμητος 9

10.Παναιτωλικός 8

11.ΑΕΛ Novibet 7

12.ΟΦΗ 6

13. Πανσερραϊκός 5

14. Αστέρας AKTOR 3

*Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα.

**Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά, Ατρόμητος έχουν ματς περισσότερο.