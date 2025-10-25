Μπενίτεθ για Μεντιλίμπαρ: «Έχει κάνει μεγάλη δουλειά, όταν παίξουμε αντίπαλοι θα κοιτάξω να τον νικήσω»
Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της έναρξης της εποχής του Ράφα Μπενίτεθ, ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στο έργο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, δίνοντας τα εύσημα για όσα έχει πετύχει.
Αναλυτικά, απάντησε στην ερώτηση για το αν έχουν μιλήσει: «Δεν έχουμε μιλήσει αλλά τον γνωρίζω. Ήμασταν αντίπαλοι, δεν είχαμε σχέσεις αλλά κάνει μία μεγάλη δουλειά και εκείνος. Θα υπερασπιστώ τον σύλλογο μου αλλά αν καταφέρνει, θα πω μπράβο του και όταν παίξουμε αντίπαλοι, θα κοιτάξω να τον κερδίσω»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.