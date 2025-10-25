Μπενίτεθ για Μεντιλίμπαρ: «Έχει κάνει μεγάλη δουλειά, όταν παίξουμε αντίπαλοι θα κοιτάξω να τον νικήσω»

Για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που βρίσκεται στον Ολυμπιακό, μίλησε ο Ράφα Μπενίτεθ και αναφέρθηκε τόσο στο έργο του στην Ελλάδα όσο και για τη δουλειά που κάνει.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της έναρξης της εποχής του Ράφα Μπενίτεθ, ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στο έργο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, δίνοντας τα εύσημα για όσα έχει πετύχει.

Αναλυτικά, απάντησε στην ερώτηση για το αν έχουν μιλήσει: «Δεν έχουμε μιλήσει αλλά τον γνωρίζω. Ήμασταν αντίπαλοι, δεν είχαμε σχέσεις αλλά κάνει μία μεγάλη δουλειά και εκείνος. Θα υπερασπιστώ τον σύλλογο μου αλλά αν καταφέρνει, θα πω μπράβο του και όταν παίξουμε αντίπαλοι, θα κοιτάξω να τον κερδίσω»