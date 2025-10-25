Μπενίτεθ για μακρινή πορεία στην Ευρώπη: «Το πιστεύω αλλά βήμα-βήμα»

Η πίστη του στο project και το θέμα των υψηλών στόχων στην Ευρώπη αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ κατά την παρουσίαση του από τον Παναθηναϊκό.

Σε ερώτηση σχετικά με στόχους με μακρινή πορεία στην Ευρώπη, ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκαθάρισε ότι έχει πίστη στο project, για αυτό άλλωστε αποφάσισε να αναλάβει τον Παναθηναϊκό αλλά ξεκαθάρισε ότι αυτό χρειάζεται χρόνο.

Συγκεκριμένα είπε: «Και βέβαια. Η ιδέα μου είναι να είμαι ανταγωνιστικός σε όλους τους αγώνες αλλά παιχνίδι με παιχνίδι. Ο στόχος είναι εκεί αλλά βήμα-βήμα. Αν ξεκινήσουμε να χτίζουμε κάτι και οι παίκτες πιστέψουν σε αυτό που θα χτίσουμε και οι οπαδοί και το σταφ, όλοι μαζί, τότε έχουμε πολλές περισσότερες δυνατότητες να κερδίσουμε και τότε θα είμαστε σε υψηλότερο επίπεδο για να ανταγωνιστούμε τις υψηλότερου επιπέδου ομάδες.

Πιστεύω ότι θα βρεθούμε εκεί αλλά τώρα, πόσο χρόνο θα πάρει, δεν ξέρω αλλά για να βρίσκομαι εδώ, πιστεύω 100% στο πρότζεκτ»