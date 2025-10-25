Αλαφούζος για Μπενίτεθ: «Δεν είναι απλά ο νέος προπονητής, είναι ένας ηγέτης που εμπνέει»

Ο Γιάννης Αλαφούζος, στο πλαίσιο της παρουσίασης του Ράφα Μπενίτεθ, αναφέρθηκε στη νέα εποχή του Παναθηναϊκού και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ισπανό προπονητή.

Ημέρα Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό και την παρουσίαση του 65χρονου προπονητή ανέλαβε ο πρόεδρος της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ισπανό κόουτς, ευχαρίστησε τους Κόντη και Παπαδημητρίου στην ομάδα και τόνισε πως στο άμεσο μέλλον θα συζητήσει πολλά γύρω από την ομάδα.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Είναι μία σημαντική στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προχωράει μπροστά με σχέδιο, αποφασιστικότητα και ξεκάθαρο στόχο, την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η σημερινή μέρα δεν είναι μία νέα αρχή. Είναι η επιβεβαίωση ότι ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο. Στο πλαίσιο μίας συνολικής αναβάθμισης τόσο του ποδοσφαιρικού όσο και του διοικητικού τομέα. Υποδεχόμαστε τον κ. Μπενίτεθ, έναν από τους κορυφαίους προπονητές παγκοσμίως. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο αναγέννησης του Παναθηναϊκού.

Κορυφώνεται με το νέο γήπεδο στο κέντρο της Αθήνας. Ένα γήπεδο που δεν είναι μία νέα έδρα αλλά έναν πυλώνα ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή και το μέλλον του συλλόγου και σημείο αναφοράς του συλλόγου. Αντάξιο της ιστορίας, των οπαδών και των φιλοδοξιών της ομάδας. Καλωσορίζουμε τον κ. Μπαλντίνι ως σύμβουλο ποδοσφαιρικού σχεδιασμού. Ο κ. Μπαλντίνι είναι μία προσωπικότητα με τεράστια εμπειρία στο διεθνές ποδόσφαιρο. Έχει υπηρετήσει με επιτυχία Ρόμα, Τότεναμ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Η εμπειρία, το κύρος και η στρατηγική σκέψη θα συμβάλλουν στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει η ομάδα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κόντη. Έναν εξαιρετικό προπονητή και άνθρωπο που στάθηκε για άλλη μία φορά στο πλευρό της ομάδας. Ευχαριστώ και τον Γιάννη Παπαδημητρίου για τα 2,5 χρόνια για όσα προσέφερε. Με την έλευση του νέου προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία και στοχεύει ψηλότερα από ποτέ, εκεί που του αξίζει να βρίσκεται, στην κορυφή. Ο κ. Μπενίτεθ έχει αφήσει αποτύπωμα σε κάθε σταθμό της καριέρας.

Δεν είναι απλά ο νέος προπονητής της ομάδας αλλά είναι ένας ηγέτης που γνωρίζει πως να εμπνέει και να καθοδηγεί μία ομάδα. Γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα την αγωνία κάθε οπαδού του Παναθηναϊκού να δει την ομάδα ψηλότερα από ποτέ. Με την ίδια επιθυμία και πάθος έχω από την πρώτη μέρα που ανέλαβα και εγώ και ελπίζω να έχω και στο μέλλον. Ξέρω ότι θέλετε να πούμε πολλά για το παρελθόν και το παρόν και θα πούμε πολλά περισσότερα σε λίγες εβδομάδες. Για το παρελθόν και το παρόν αλλά το μέλλον ανήκει στον Παναθηναϊκό»»