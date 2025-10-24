Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται το Σάββατο την ΑΕΛ Novibet, με τον Κριστιάνο Μπάτσι να μην έχει μαζί του τους Ουαγκέ, Γκιγιομιέ, Λέο, Γκαλβάν και Αρμουγκόμ.

Σημαντικό παιχνίδι για τον Πανσερραϊκό, με τα «λιοντάρια» να υποδέχονται το Σάββατο την ΑΕΛ Novibet. Οι Σερραίοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ματς αυτό και στην συνέχεια έγινε γνωστή και η αποστολή.

Αναλυτικά η σχετική αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας έχει ως εξής: «Με μια τελευταία προπόνηση το πρωί της Παρασκευής στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών, ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα κόντρα στην ΑΕΛ. Η ομάδα μας επιστρέφει στην έδρα της και αντιμετωπίζει για την 8η Αγωνιστική της Stoiximan Super League την ομάδα της Θεσσαλίας θέλοντας μόνο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

Ο Κριστιάνο Μπάτσι επέλεξε 24 ποδοσφαιριστές στην αποστολή και αυτοί είναι οι: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Κάλινιν, Γκελασβίλι, Λιάσος, Δοϊρανλής, Ομεονγκά Μπρούκς, Ρουμιάντσεβ, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Νούνελι, Μάρας, Καρέλης, Γκριν.

Εκτός αποστολής έμειναν ο Ουαγκέ, ο ανέτοιμος Γκιγιομιέ, οι Λεό και ο Σοφιανός κάνουν αποθεραπεία, οι Γκαλβάν και Αρμουγκόμ που συνεχίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα και οι Σαββίδης, Σαλβάνος και Πουρλιοτόπουλος που θα αγωνιστούν με την Κ19, όπως και ο Παπαδημητρίου».