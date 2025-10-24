Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ένα ακόμα sold out, αυτή τη φορά για τον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ και συνεχίζοντας έτσι το σερί του από πέρυσι.

Ένα ακόμη - συνεχόμενο - sold out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Το sold out αυτό αφορά φυσικά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκη και αποτελεί μία συνέχεια από την περασμένη σεζόν. Οι Πειραιώτες έκαναν σχετική ανάρτηση. Πρακτικά έχουν μείνει μόνο κάποιες δεκάδες VVIP.

Αρκεί να σταθούμε στο ότι στις 26 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 14ο διαδοχικό του sold out συνεχίζοντας από πέρυσι. Τότε ήταν ο αγώνας με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.