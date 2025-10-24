Ολυμπιακός: Non stop τα sold out, άλλο ένα απέναντι στην ΑΕΚ
Ένα ακόμη - συνεχόμενο - sold out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Το sold out αυτό αφορά φυσικά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκη και αποτελεί μία συνέχεια από την περασμένη σεζόν. Οι Πειραιώτες έκαναν σχετική ανάρτηση. Πρακτικά έχουν μείνει μόνο κάποιες δεκάδες VVIP.
Αρκεί να σταθούμε στο ότι στις 26 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 14ο διαδοχικό του sold out συνεχίζοντας από πέρυσι. Τότε ήταν ο αγώνας με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.