Στη Βικτόρια Πλζεν ετοιμάζουν ένα ειδικό pre game show με τον Παναθηναϊκό.

Η Βικτόρια Πλζεν έχει σχεδιάσει κάτι πρωτοποριακή κι εντυπωσιακό για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα της Τσεχίας ανακοίνωσε ότι πριν το ματς της Πέμπτης στη ρεβάνς των playoffs του Europa League θα πραγματοποιηθεί ένα projection show, με το οποίο θα μετατραπεί ολόκληρο το γήπεδο σε μία τεράστια οθόνη προβολής.

Με τη βοήθεια προβολέων μεγάλου μεγέθους, θα προβληθούν στον αγωνιστικό χώρο τα πρόσωπα των παικτών, διάφορες ιστορίες και γκολ που προκάλεσαν έντονα συναισθήματα σε αγώνες της Βικτόρια Πλζεν. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού θα είναι η πρώτη ομάδα στην δημοκρατία της Τσεχίας και από τις πρώτες στην Ευρώπη, που θα υλοποιήσει ένα ανάλογο projection show σε ανοιχτό γήπεδο. Η έμπνευση της διοίκησης προήλθε από παιχνίδια σε γήπεδα χόκεϊ στον πάγκο και κυρίως από τις ΗΠΑ και το NHL.

Οι συνθήκες φυσικά στο χόκεϊ και σε κλειστό γήπεδο είναι καλύτερες. «Στο ποδόσφαιρο είναι πιο περίπλοκο. Βρισκόμαστε σε ανοιχτό χώρο, οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι πάντα ιδανικές και δεν μπορούμε να έχουμε τους προβολής ακριβώς πάνω από το κέντρο του γηπέδου. Αυτό, όμως, μας έδωσε κίνητρο. Είπαμε πως αν μπορεί να γίνει ένα βήμα παραπέρα, τότε αυτό μπορεί να γίνει εδώ στην Πλζεν», ανέφερε ο υπεύθυνος αγώνων του συλλόγου Γίρι Πόορ.

Το show θα είναι περισσότερο μία εμπειρία προβολής, όπου το ποδοσφαιρικό γήπεδο θα γίνει ενεργό κομμάτι της ιστορίας. Στο χορτάρι θα εμφανιστούν φωτογραφίες παικτών, βίντεο με γκολ και διάφορες εικόνες, κυρίως πανηγυρικές από ευρωπαϊκά παιχνίδια της Βικτόρια Πλζεν. Φυσικά θα υπάρχει η ανάλογη μουσική και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση.

Ο Πόορ είπε επίσης: «Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα show για τα μάτια του κόσμου. Στόχος είναι να... βυθίσουμε περισσότερο τους οπαδούς στο ματς, να δημιουργήσουμε έντονο συναίσθημα. Έτσι, ώστε πριν τη σέντρα να είναι ξεκάθαρο, ότι σήμερα παίζει η Βικτόρια και αυτό είναι το σπίτι μας».

Η «Doosan Arena», το γήπεδο της Βικτόρια Πλζεν, χτίστηκε το 1955 και ανακαινίστηκε δύο φορές, το 2003 και το 2011, είναι στο Στουντσς Παρκ. Η χωρητικότητά του είναι μόλις 11.700 θεατές.