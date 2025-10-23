Ένα χρόνο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, η βρετανική Sun αποκαλύπτει το ύψος της περιουσίας που άφησε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού στην οικογένειά του.

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ «έφυγε» από τη ζωή αναπάντεχα, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του, τους συμπαίκτες του και ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα χρόνο μετά το τραγικό περιστατικό, η βρετανική εφημερίδα γνωστοποίησε ότι περίπου 4 εκατομμύρια λίρες θα περάσουν στον ανήλικο γιο του, Μπρόντι, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Η συνολική αξία της περιουσίας του ανερχόταν σε 5,78 εκατομμύρια λίρες, ενώ μετά τον συμψηφισμό των οφειλών, το καθαρό ποσό διαμορφώθηκε στις 4,09 εκατομμύρια λίρες. Ο Μπάλντοκ δεν είχε συντάξει διαθήκη, με αποτέλεσμα η περιουσία να μεταβιβαστεί αυτόματα στους στενούς συγγενείς του.

Η διαχείρισή της έχει ανατεθεί στη σύντροφό του, Άναμπελ Ντίγκναμ, «προς όφελος και χρήση του ανήλικου Μπρόντι Μπάλντοκ έως την ενηλικίωσή του», όπως αναφέρεται στα έγγραφα.

Μετά τον ξαφνικό θάνατό του, η Άναμπελ είχε δημοσιεύσει ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για τον σύντροφό της και πατέρα του παιδιού τους. Τόνισε μάλιστα πως θα κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του μέσα από τον γιο τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της σελίδας Football Factly, ο Παναθηναϊκός προχώρησε την 1η Ιανουαρίου 2025 στην πλήρη εξόφληση του συμβολαίου που είχε ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής με την ομάδα, προκειμένου να ενισχύσει οικονομικά την οικογένειά του στο δύσκολο έργο της ανατροφής του παιδιού τους.

Παράλληλα, το «τριφύλλι» φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για τη διοργάνωση φιλικού αγώνα στη μνήμη του, ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς του τόσο στο ελληνικό όσο και στο αγγλικό ποδόσφαιρο.