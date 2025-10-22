Αστέρας Τρίπολης: Παίκτες και φίλαθλοι υποδέχθηκαν το νέο λεωφορείο με τον «Τίγρη»
Σε μια αλλαγή προχώρησε ο Αστέρας AKTOR, καθώς απέκτησε νέο λεωφορείο για την πρώτη ομάδα. Το όχημα που θα μεταφέρει την αποστολή των Αρκάδων είναι μπλέ και με κίτρινα γράμματα αναγράφεται το όνομα του κλαμπ.
Εκτός από το σήμα του συλλόγου το πούλμαν κοσμεί και μια «τίγρης», λόγω των οργανωμένων φίλων των Κιτρινομπλέ, των Tigers.
Φίλαθλοι και ποδοσφαιριστές το υποδέχθηκαν το νέο... λεωφορείο έξω από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».
Η σχετική ενημέρωση του Αστέρα AKTOR
«Με σήμα τον Tiger και ασφαλώς με το λογότυπο της ομάδας μας να δεσπόζει, ο ASTERAS AKTOR παρουσιάζει το νέο λεωφορείο της ομάδας.
Οι φίλαθλοι και οι ποδοσφαιριστές το υποδέχθηκαν στην Τρίπολη και στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" και ενωμένοι ευχήθηκαν να είναι καλοτάξιδο και γεμάτο επιτυχίες.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!».
